１２日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６１．９５ドル（＋０．９３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２２８．０ドル（－１１６．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２３８．８セント（－２８．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝４９９．００セント（－６．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４０．２５セント（－１．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０６６．００セント（＋２２．００セント）
・ＣＲＢ指数
２９５．５３（＋０．４０）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６１．９５ドル（＋０．９３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２２８．０ドル（－１１６．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２３８．８セント（－２８．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝４９９．００セント（－６．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４０．２５セント（－１．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０６６．００セント（＋２２．００セント）
・ＣＲＢ指数
２９５．５３（＋０．４０）
出所：MINKABU PRESS