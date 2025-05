「in the back of one’s mind」の意味は？「心のうしろのなかに」ってどういうこと！？【1分英会話】

正解は「心の奥に、頭の片隅に」でした!

なにかを意識的に気にかけているわけではないけれど、頭の片隅で気にかけている状態を表すフレーズ。

「なんとなく覚えておいてね」ということを伝えたいときに便利です。

「Please keep the deadline in the back of your mind while working on this task.」

(このタスクに取りかかっているときは、締め切りを頭の片隅で覚えておいてね)