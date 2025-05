今年(2025年)2月に韓国で公開されたノスタルジック・ラブストーリー『You Are The Apple of My Eye(英題)』が、『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』という邦題で、8月8日より東京・新宿ピカデリーほか全国で公開されることが決定した。主演は、世界的ガールズグループ・TWICEのダヒョン。本作が映画初出演にして初主演作となる。彼女が演じるのは、クラスの憧れの的・ソナ。W主演には、『初恋は初めてなので』や『雲が描いた月明り』などで人気のジニョンが名を連ねる。

将来の夢もなく、男友達と遊ぶばかりの毎日を過ごしていた高校生・ジヌ(ジニョン)。恋愛とは無縁の日々を送っていた彼は、ある出来事をきっかけに、成績優秀で品格のあるクラスの模範生・ソナ(ダヒョン)への恋心に気づく。やがて、少しずつ距離を縮め、心を通わせていく2人。青春の輝きが日々を彩っていく中で、大学進学を機にすれ違いが生まれ始め、2人の絆は試されることに――。あわせて、ダヒョンとジニョンの魅力が詰まった特報映像も解禁。ジヌが授業中、教科書を忘れたソナに気づき、とっさに「後ろに立ちますか?」とかばう印象的なシーンから始まり、帰り道を一緒に歩く姿や、バス停で水を掛け合って笑うシーン、クラスメイトたちとカラオケではしゃぐ様子など、初恋のときめきや青春の懐かしさが凝縮された30秒の映像となっている。また、今週16日からはムビチケカードとオンライン前売券が発売。カード版には韓国版オリジナルビジュアルのポストカードが、オンライン券にはポスタービジュアルを使用したスマホ用壁紙が特典としてついてくる。