TWICEダヒョン×ジニョンW主演映画『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』日本公開決定

■初恋の瑞々しさと懐かしさがギュッと詰まった特報映像&ポスタービジュアル解禁!

2025年2月に韓国で公開された映画『You Are The Apple of My Eye』(英題)が、『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』として、8月8日より新宿ピカデリー他にて全国公開されることが決定した。

TWICEのダヒョンが本作でクラス中の憧れの存在・ソナ役を務め、ファン待望の映画初出演&初主演となった。2024年10月開催の第29回釜山国際映画祭では、「コリアンシネマトゥデイパノラマ」部門に出品され、俳優としてレッドカーペットデビューも果たした。

模範的な生徒だったソナが初めて触れた恋心へのとまどいと喜びを、W主演で『初恋は初めてなので』『雲が描いた月明り』のジニョンと共に、眩しいほどに溢れる魅力で、切なくも爽やかに好演。2025年夏、スクリーンからとびきりの愛を届ける。

■あの頃、あの時間は、きっと永遠だった--。

将来の夢もなく男友達と遊んでばかりいるジヌ(ジニョン)は、恋愛とは程遠い高校生活を謳歌していたが、とある出来事をきっかけに、美しさと品格を兼ね備えたクラスの模範性・ソナ(ダヒョン)への想いに気づく。憧れの存在だったソナと少しずつ心を通わせ、青春の日々が色濃くなっていくジヌの毎日。やがて特別な絆を築き始めたふたりだったが、それぞれの大学生活が始まり、少しずつすれ違いが生まれるようになって…。

本作の初映像となる、ダヒョンとジニョンのキュートな魅力溢れる特報映像も公開。ジヌ(ジニョン)はある日、授業中に成績優秀でクラスの模範性・ソナ(ダヒョン)が教科書を忘れてしまったことに気づく。授業態度に厳しい教師からの怒りが飛ぶ前に、とっさに「後ろに立ちますか?」と彼女を庇ったことで、これまで接点のなかったふたりは次第に距離が縮まっていく。

ジヌとソナが一緒に並んで帰り道を歩く様子や、雨宿りしたバス停で水を掛け合って笑う姿、クラスメイトたちとカラオケではしゃぐ姿など、初恋の爽やかさ、誰もが経験したであろう青春の懐かしさがギュッと濃縮された30秒となっている。

さらに、柔らかな陽射しが差し込む教室で、そっと見つめ合うジヌとソナの姿を切り取ったポスター写真も解禁。「すべてが青春だった、大切な人」のコピーとともに、ジヌにとって人生で一度しか訪れない初恋の瞬間が印象的に描かれており、本作への期待が高まるビジュアルだ。

■ムビチケカード、オンライン券の発売も決定!

5月16日より、本作のムビチケカード、オンライン券が発売。ムビチケカードの特典には韓国版オリジナルビジュアルのポストカードが、オンライン券にはポスタービジュアルのスマホ壁紙がプレゼントされる。

映画情報

『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』

8月8日(金)新宿ピカデリー他全国ロードショー

監督:チョ・ヨンミョン

出演:ジニョン、ダヒョン(TWICE)

配給:シンカ

(C)2025 STUDIO TAKE CO., Ltd. & JAYURO PICTURES CO., Ltd.

映画『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』作品サイト

https://synca.jp/bokusona/

TWICE OFFICIAL SITE

http://www.twicejapan.com