【英国】
ILO失業率（3月）15:00
予想　4.5%　前回　4.4%（ILO失業率)

雇用統計（4月）15:00
予想　N/A　前回　4.6%（失業率)
予想　N/A　前回　1.87万件（失業保険申請件数)

【ユーロ圏】
ドイツZEW景況感指数（5月）18:00
予想　9.0　前回　-14.0（ZEW景況感指数)

【南アフリカ】
雇用統計（2025年 第1四半期）18:30
予想　N/A　前回　31.9%（失業率)

【米国】
消費者物価指数（CPI）（4月）21:30
予想　0.3%　前回　-0.1%（前月比)
予想　2.4%　前回　2.4%（前年比)
予想　0.3%　前回　0.1%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想　2.8%　前回　2.8%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

※予定は変更することがあります