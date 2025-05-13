【英国】

ILO失業率（3月）15:00

予想 4.5% 前回 4.4%（ILO失業率)



雇用統計（4月）15:00

予想 N/A 前回 4.6%（失業率)

予想 N/A 前回 1.87万件（失業保険申請件数)



【ユーロ圏】

ドイツZEW景況感指数（5月）18:00

予想 9.0 前回 -14.0（ZEW景況感指数)



【南アフリカ】

雇用統計（2025年 第1四半期）18:30

予想 N/A 前回 31.9%（失業率)



【米国】

消費者物価指数（CPI）（4月）21:30

予想 0.3% 前回 -0.1%（前月比)

予想 2.4% 前回 2.4%（前年比)

予想 0.3% 前回 0.1%（食品・エネルギー除くコア・前月比)

予想 2.8% 前回 2.8%（食品・エネルギー除くコア・前年比)



※予定は変更することがあります

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