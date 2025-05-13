日経225先物テクニカルポイント（13日夜間取引終了時点）
13日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1030円高の3万8730円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40473.52円 ボリンジャーバンド3σ
38730.00円 13日夜間取引終値
38675.15円 ボリンジャーバンド2σ
37892.50円 200日移動平均
37644.26円 12日日経平均株価現物終値
37574.00円 5日移動平均
37135.00円 一目均衡表・転換線
37067.47円 75日移動平均
37000.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
36876.77円 ボリンジャーバンド1σ
35805.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
35078.40円 25日移動平均
34720.00円 一目均衡表・基準線
33280.03円 ボリンジャーバンド-1σ
31481.65円 ボリンジャーバンド2σ
29683.28円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40473.52円 ボリンジャーバンド3σ
38730.00円 13日夜間取引終値
38675.15円 ボリンジャーバンド2σ
37892.50円 200日移動平均
37644.26円 12日日経平均株価現物終値
37574.00円 5日移動平均
37135.00円 一目均衡表・転換線
37067.47円 75日移動平均
37000.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
36876.77円 ボリンジャーバンド1σ
35805.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
35078.40円 25日移動平均
34720.00円 一目均衡表・基準線
33280.03円 ボリンジャーバンド-1σ
31481.65円 ボリンジャーバンド2σ
29683.28円 ボリンジャーバンド3σ
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