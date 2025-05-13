　13日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1030円高の3万8730円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40473.52円　　ボリンジャーバンド3σ
38730.00円　　13日夜間取引終値
38675.15円　　ボリンジャーバンド2σ
37892.50円　　200日移動平均
37644.26円　　12日日経平均株価現物終値
37574.00円　　5日移動平均
37135.00円　　一目均衡表・転換線
37067.47円　　75日移動平均
37000.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
36876.77円　　ボリンジャーバンド1σ
35805.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
35078.40円　　25日移動平均
34720.00円　　一目均衡表・基準線
33280.03円　　ボリンジャーバンド-1σ
31481.65円　　ボリンジャーバンド2σ
29683.28円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース