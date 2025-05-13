TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

13日午前6時33分ごろ、北海道、青森県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は胆振地方中東部で、震源の深さはおよそ130km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、北海道の千歳市、函館市、苫小牧市、白老町、厚真町、安平町、むかわ町、新冠町、浦河町、十勝池田町、それに浦幌町、青森県のむつ市です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□北海道
千歳市　函館市　苫小牧市
白老町　厚真町　安平町
むかわ町　新冠町　浦河町
十勝池田町　浦幌町

□青森県
むつ市

■震度1
□北海道
恵庭市　北広島市　室蘭市
登別市　新ひだか町　帯広市
士幌町　十勝清水町　幕別町
豊頃町　本別町　札幌北区
札幌厚別区　江別市　三笠市
南幌町　由仁町　長沼町
日高地方日高町　平取町　新得町
足寄町　中札内村　更別村
十勝大樹町　広尾町　釧路市
標茶町　白糠町

□青森県
東通村　平内町　八戸市
三沢市　野辺地町　階上町

□岩手県
久慈市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。