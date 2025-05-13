13日午前6時33分ごろ、北海道、青森県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は胆振地方中東部で、震源の深さはおよそ130km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、北海道の千歳市、函館市、苫小牧市、白老町、厚真町、安平町、むかわ町、新冠町、浦河町、十勝池田町、それに浦幌町、青森県のむつ市です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□北海道

千歳市 函館市 苫小牧市

白老町 厚真町 安平町

むかわ町 新冠町 浦河町

十勝池田町 浦幌町



□青森県

むつ市

■震度1

□北海道

恵庭市 北広島市 室蘭市

登別市 新ひだか町 帯広市

士幌町 十勝清水町 幕別町

豊頃町 本別町 札幌北区

札幌厚別区 江別市 三笠市

南幌町 由仁町 長沼町

日高地方日高町 平取町 新得町

足寄町 中札内村 更別村

十勝大樹町 広尾町 釧路市

標茶町 白糠町



□青森県

東通村 平内町 八戸市

三沢市 野辺地町 階上町



□岩手県

久慈市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。