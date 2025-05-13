北海道、青森県で最大震度2の地震 北海道・千歳市、函館市、苫小牧市、白老町、厚真町、安平町、むかわ町
13日午前6時33分ごろ、北海道、青森県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は胆振地方中東部で、震源の深さはおよそ130km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、北海道の千歳市、函館市、苫小牧市、白老町、厚真町、安平町、むかわ町、新冠町、浦河町、十勝池田町、それに浦幌町、青森県のむつ市です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□北海道
千歳市 函館市 苫小牧市
白老町 厚真町 安平町
むかわ町 新冠町 浦河町
十勝池田町 浦幌町
□青森県
むつ市
■震度1
□北海道
恵庭市 北広島市 室蘭市
登別市 新ひだか町 帯広市
士幌町 十勝清水町 幕別町
豊頃町 本別町 札幌北区
札幌厚別区 江別市 三笠市
南幌町 由仁町 長沼町
日高地方日高町 平取町 新得町
足寄町 中札内村 更別村
十勝大樹町 広尾町 釧路市
標茶町 白糠町
□青森県
東通村 平内町 八戸市
三沢市 野辺地町 階上町
□岩手県
久慈市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。