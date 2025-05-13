NY³ô²Á 1160¥É¥ëÃÍ¾å¤¬¤ê¡¡ÊÆÃæ¤Î´ØÀÇ°ú¤²¼¤²¹ç°Õ¼õ¤±
¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÃæ¹ñ¤¬ÁÐÊý¤Î´ØÀÇ¤Î°ú¤²¼¤²¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤ÏÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬¹¤¬¤ê¡¢³ô²Á¤Ï1160¥É¥ëÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
12Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÊÆÃæ¤¬¸ß¤¤¤Ë²Ý¤·¤¿ÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò115%°ú¤²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ËÇ°×Ëà»¤¤¬´ËÏÂ¤¹¤ë¤È¤Î´üÂÔ´¶¤«¤é¡¢Çã¤¤ÃíÊ¸¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬Â¿¤¤¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï6%¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥à¤Ï8%¤Ê¤ÉÂçÉý¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢Àè½µËö¤è¤ê1160¥É¥ë72¥»¥ó¥È¹â¤¤4Ëü2410¥É¥ë10¥»¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ªÎ»¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Àè·î½é¤á¤ËÁê¸ß´ØÀÇ¤òÈ¯É½¤·¤Æ°ÊÍè¡¢³ô²Á¤ÏÂçÉý¤ËÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸¿å½à¤Þ¤Ç²óÉü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥É¥ë¤òÇã¤Ã¤Æ±ß¤òÇä¤ëÆ°¤¤¬²ÃÂ®¤·¡¢1¥É¥ë¡á148±ßÂæ¸åÈ¾¤È¤ª¤è¤½1¤«·î¤Ö¤ê¤Î±ß°Â¡¦¥É¥ë¹â¿å½à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£