¡ÚÃæÆü¡Û¥É¥é£±º¸ÏÓ¡¦¶â´ÝÌ´ÅÍ¤ò£Ï£Â¤¬¤Ù¤¿Ë«¤á¡¡¥×¥í½é¾¡Íø¤ØÎµÂÇÀþ¤Ëà£³ÅÀ¥Î¥ë¥Þá
¡¡ÃæÆü¤¬ÀµÇ°¾ì¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡££µ·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ£³¾¡£¶ÇÔ¤È¹õÀ±¤¬Àè¹Ô¡£¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨¡¢ÆÀÅÀ¡¢ËÜÎÝÂÇ¤Ï¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤Ç¡¢ÎíÉõÉé¤±¤Ï£±£²µåÃÄºÇÂ¿¤Î¡Ö£¸¡×¤ÈÂÇÀþ¤¬¥µ¥Ã¥Ñ¥ê¤Ê¤À¤±¤Ë¡Ö²¿¤«¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤Ìîµå¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¤È£Ï£Â¤ä´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤âÃ²¤Àá¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê°æ¾åÎµ¤Ç¿ô¾¯¤Ê¤¤¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦¶â´ÝÌ´ÅÍÅê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤À¡£¥×¥íÆþ¤ê½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿£µÆü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ç¤ÏÇÔÀïÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇÂ®£±£µ£²¥¥í¤ÎÂ®µå¤òÉð´ï¤Ë£¶²ó£²¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£ÃæÆü£Ï£Â¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤âÌ³¤á¤¿¶â»³ÀçµÈ»á¡Ê£·£³¡Ë¤â¡Ö¾®¤µ¤¤¥Æ¡¼¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤«¤éÂ®¤¤¥ê¥ê¡¼¥¹¤Çµå¤¬¥Ô¥å¥Ã¤È¿¤Ó¤Æ¤¯¤ë¡£¤¢¤ì¤ÏÂÇ¼Ô¤ÏÁêÅöÂ®¤¯´¶¤¸¤ë¤Ï¤º¡£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤â¤¤¤¤¤·¡¢¤ä¤Ï¤ê¤¤¤¤Åê¼ê¤À¤è¡×¤È¥É¥é£±º¸ÏÓ¤ò¤Ù¤¿Ë«¤á¤À¡£
¡¡¶â´Ý¤ÏÅÐÈÄÍâÆü¡Ê£¶Æü¡Ë¤Ë°ì·³ÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ°ì·³¤ËÂÓÆ±¤·¡¢£±£¶Æü¤Îµð¿ÍÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç£²ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÍâ£±£·Æü¤Ë¤Ï¥¨¡¼¥¹¡¦¹â¶¶¹¨¤ÎÀèÈ¯¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¶â»³»á¤Ï¡Ö´üÂÔ¤Î¿·¿Í¤¬¾¡¤Æ¤Ð¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤¬¤Ä¤¯¡£¶â´Ý¤ÇÆ¬¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¥¨¡¼¥¹¤Î¹â¶¶¹¨ÅÍ¤âÂ³¤±¤Ð£³¥¿¥Æ¤Î²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢º¸±¦Î¾ÎØ¤ÎÅêµå¤¬¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶â´Ý¤Ï¡Ö£±ÈÖ¤«¤é£¹ÈÖ¤Þ¤Çµ¤¤¬È´¤±¤Ê¤¤ÂÇ¼Ô¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ï¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤Èµð¿ÍÀï¤Ë¸þ¤±¤Æµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥×¥í½é¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤¬ÉÔ²Ä·ç¡£¡Ö¶â´Ý¤ò¥Î¥Ó¥Î¥Ó¤ÈÅê¤²¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÂÇÀþ¤Ï²¿¤È¤«Áá¤¤¤¦¤Á¤Ë£³ÅÀ¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¶â»³»á¤ÏÂÇ·â¿Ø¤ËÃíÊ¸¤ò¤Ä¤±¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÂÇÀþ¤Ï¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ë¡¼¥¡¼¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤«¡£