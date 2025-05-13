ÄäÀï¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¥¤¥ó¥É¤È¥Ñ¥­¥¹¥¿¥ó¤Î·³´´Éô¤¬12Æü¡¢ÅÅÏÃ¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¤¡¢»öÂÖ¤ÎÄÀÀÅ²½¤Ë¸þ¤±ÁÐÊý¤¬Á°Àþ¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÂâ¤òÅ±Âà¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤Ê¤É¤Ç°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥¤¥ó¥É¤È¥Ñ¥­¥¹¥¿¥ó¤Ï¡¢·¸ÁèÃÏ¤Î¥«¥·¥ß¡¼¥ëÃÏÊý¤Çµ¯¤­¤¿¥Æ¥í¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢·³»ö¾×ÆÍ¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢10Æü¤ËÄäÀï¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Î¾¹ñ¤Î·³»öºîÀï¶ÉÄ¹¤Ï12Æü¡¢¶ÛÄ¥´ËÏÂ¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤ÎÅÅÏÃ¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¥¤¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅÅÏÃ¶¨µÄ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ë¹¶·âÅª¤Ê¹ÔÆ°¤â¤È¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÁÐÊý¤¬¹ñ¶­¤äÁ°Àþ¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÂâ¤òÅ±Âà¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤¿¤À¡¢¥¤¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥«¥·¥ß¡¼¥ëÃÏÊý¤Î¥¤¥ó¥ÉÂ¦»ÙÇÛÃÏ°è¤Ç12ÆüÌë¡¢¡È¥É¥í¡¼¥ó¤¬·Þ·â¤µ¤ì¡¢Ê£¿ô²ó¤ÎÇúÈ¯²»¤¬¤·¤¿¡É¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾ðÀª¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£