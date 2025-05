女優永野芽郁(25)が13日午前、パーソナリティーを担当するニッポン放送「永野芽郁のオールナイトニッポンX(クロス)」(月曜午前0時)に出演した。週刊文春電子版で報じられた「二股不倫」報道については触れず、番組が始まった。

番組冒頭、テイラー・スウィフトの「Only The Young」を放送。X(旧ツイッター)では番組内の選曲に注目が集まっており、この日もX(旧ツイッター)で歌詞の一部抜粋と和訳の投稿が見られた。

歌詞の意味に触れた投稿では「試合は八百長だった、審判はだまされた(THE game was rigged,the ref got tricked)間違った人は自分たちが正しいと思っている(The wrong ones think they’re right)今回は多勢に無勢でした(You were outnumbered,this time)でも若い人だけ(But only the young)若い人だけ(Only the young)」などと書き込まれていた。

さらに「局アナではなく永野芽郁本人による曲紹介でした」「めいちゃんの好きなテイラーじゃん」「若気の至りもすぐに反省して、誰も助けてくれやしないけど、とにかく走っていこう」「illicit affairsじゃないだけマシか」などの投稿が相次いだ。

永野をめぐっては先月23日、週刊文春電子版で田中と韓国人俳優キム・ムジュン(26)との「二股不倫」を報じられ、同29日の放送で「誤解を招くような軽率な行動をしたこと、心から反省しています。今後はこのようなことが2度とないように、節度を持った行動をしていきます」と騒動について謝罪した。さらに7日、同サイトで新たに田中とのLINEでのやりとりが報じられた。

その後13日までに、広告で起用されていたJCBやサンスターの公式サイトから永野の画像や出演動画が削除されるなど、騒動の影響が広がっていた。