¡ÖÃ¯¤Ç¤â¤¤¤¤¡×Ãæ3ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¡Ê15¡Ë¤ò»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡Ö¡ÈÃ¯¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡É¤Ê¤é»ä¤ò¡Ä¡×À¸ÅÌ¤ÎÁÄÉã¤¬¸ì¤Ã¤¿ÌµÇ°¤Î»×¤¤¡Únews23¡Û
11Æü¡¢ÀéÍÕ»Ô¤Î½»Âð³¹¤Ç¹âÎð¤Î½÷À¤¬Ê£¿ô²ó¡¢ÇØÃæ¤ò»É¤µ¤ì»àË´¤·¤¿»ö·ï¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÃæ³Ø3Ç¯¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÃ¯¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é»¦¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿À¸ÅÌ¤ÎÉã
¡Ö¼ÂºÝÌäÂê¡¢¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡£ÄÌ¾ï¤Ç¤Ïµ¯¤³¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿À¸ÅÌ¤ÎÁÄÉã
¡Ö¡ØÃ¯¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤é¡¢»ä¤ò»¦¤»¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤ê¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡¢¼Õ¤ê¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×
»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢11Æü¸á¸å5»þ¤¹¤®¡£ÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é¤Î110ÈÖÄÌÊó¤Ç¤·¤¿¡£
ÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é110ÈÖÄÌÊó
¡ÖÇ¯ÇÛ¤Î½÷À¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°Õ¼±¡¢¸ÆµÛ¤¬¤Ê¤¯¡¢Â¦Æ¬Éô¤«¤é½Ð·ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
½÷À¤Ï¶á¤¯¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤Î¹â¶¶È¬À¸¤µ¤ó¡Ê84¡Ë¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤ÏÆ¬¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤Æ²£¸þ¤¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÇØÃæ¤Ë¤Ï»É¤·½ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¤Þ¤ÞÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¸á¸å6»þÈ¾¤¹¤®¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤ÏJRÀéÍÕ±Ø¤«¤éÄ¾Àþ¤Ç5¥¥í¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿½»Âð³¹¡£
·Ù»¡¤Ï¶á¤¯¤Ë½»¤àÃæ³Ø3Ç¯¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤Î¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢12Æü¸á¸å¡¢ÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤Ï¡¢ÌÌ¼±¤¬¤Ê¤¤¹â¶¶¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¤ò¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤Ï¡Ä¡£
Ãæ³Ø3Ç¯ÃË»ÒÀ¸ÅÌ
¡ÖÃ¯¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é»¦¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»É¤·½ý¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ê¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¸½¶â¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Éã¿Æ¤ÏÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤ÎºÇ¶á¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ä¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿À¸ÅÌ¤ÎÉã
¡Ö¡Ê»ö·ïÅöÆü¤Ï¡Ë¸á¸å8»þ¤¯¤é¤¤¤ËÌë¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¹ÔÆ°¤¬ÊÑ¤È¤«¡¢¥½¥ï¥½¥ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾®³Ø¹»¤Î»þ¤Ï¤¤¤¿¤Ã¤ÆÉáÄÌ¡£Á°¤ÏÌÀ¤ë¤«¤Ã¤¿¡£¾®³Ø¹»¤Þ¤Ç¤ÏÃçÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ãæ³Ø¤«¤é¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÏÃ¤µ¤Ê¤¤¡£¡Ø´³¾Ä¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¡Ù¤À¤È¡£¡Ø¡ÊÀèÀ¸¤«¤é¡Ë³Ø¹»¤ÎÀ¸³èÂÖÅÙ¤â°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡Ù¤È¤Ï¤¤¤ï¤ì¤¿¡£¡ÊQ.ÊÑ²½¤Î¸¶°ø¡Ë¼ÂºÝÌäÂê¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
²ÈÂ²¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤Ï²È½Ð¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¹ÔÆ°¤ò½Å¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢·î¤Ë°ìÅÙ¤Û¤É¤ÎÉÑÅÙ¤Ç·Ù»¡½ð¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿À¸ÅÌ¤ÎÉã
¡Ö¡Ê·Ù»¡¤¬¡Ë¼¡¤ä¤Ã¤¿¤é¡ÈÊá¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¡É¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£°¤¤¤³¤È¤¹¤ëÍÞ»ßÅª¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤Î·ë²Ì¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤ò»¦¤¹¤Û¤¦¤¬¤è¤Ã¤Ý¤É¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤¦²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¡ÊQ.ËÜ¿Í¤Ë¤Ï¡©¡Ë¸ÀÍÕ¤¬Ãµ¤»¤Ê¤¤¡Ä½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡Ä¡×
11ÆüÍ¼Êý¤Þ¤Ç¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¼«Âð¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ì¿¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤Ï¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤¬¼«Âð¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¡¢·Ù»¡¤ËÆÏ¤±½Ð¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¶¶¤µ¤ó¤ÎÃÎ¿Í
¡Ö°§»¢¤ò¤·¤¿¤éÉ¬¤º¾Ð¤Ã¤Æ¡¢Í¥¤·¤¤ÀÅ¤«¤ÊÊý¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¹â¶¶¤µ¤ó¤Ë¤ÏÁè¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ç¤¤ë½ý¤¬¤Ê¤¯¡¢ÆÍÁ³½±¤ï¤ì¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô
¡Ö»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Î¤ÈÆ±»þ¹ï¤Î¸½¾ì¤Ç¤¹¡£Æü¤â¤Þ¤À¤¢¤ê¡¢¸«ÄÌ¤·¤âÎÉ¤¤Æ»Ï©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¶á¤¯¤Î½»Ì±
¡ÖÌµº¹ÊÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤â¤·¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤é¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢µ¤·Ú¤Ë³°¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤»¤ë¤Î¤âÉÝ¤¤¡×
¸½¾ì¤«¤é¶§´ï¤Ï¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·Ù»¡¤ÏÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤Î¼«Âð¤«¤é¿ÏÊª¤ò²¡¼ý¡£²ÈÂðÁÜº÷¤ÎºÝ¡¢ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤Ï¼«Âð¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤Ï¡Ö¤Þ¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï»ö·ï¤Î¤¤¤¤µ¤Ä¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£