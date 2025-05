【「ンめねこ」】 5月13日 発売 価格:1,430円

【拡大画像へ】

講談社は、マンガ「ンめねこ」を5月13日に発売する。価格は1,430円。

本作はXのフォロワー数25万人のクリエイター・しりもと氏が手掛ける作品。4月からTVアニメが放送されている。

毎日のんびり暮らす「ンめねこ」と「うすくろ」の日常を描いた作品で、単行本にはここでしか読めない描き下ろしエピソードも収録されている。

【「ンめねこ」あらすじ】

ンめねことうすくろ。

色々あるけど、ふたりでいるとすべてが楽しくなってくる。

毎日のんびり暮らす、ふたりの日常を描いた

SNS&TVアニメで話題の大注目作がついにコミカライズ!

ここでしか読めない描きおろしエピソードも収録。

