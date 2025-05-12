12日午後11時54分ごろ、北海道、青森県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は浦河沖で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、北海道の函館市、青森県の階上町と東通村です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□北海道

函館市



□青森県

階上町 東通村

■震度2

□北海道

白老町 むかわ町 様似町

えりも町 浦幌町



□青森県

八戸市 三沢市 野辺地町

七戸町 東北町 六ヶ所村

おいらせ町 五戸町 青森南部町

むつ市 平内町



□岩手県

久慈市 盛岡市 二戸市

軽米町

■震度1

□北海道

七飯町 鹿部町 渡島森町

室蘭市 苫小牧市 登別市

厚真町 安平町 浦河町

帯広市 十勝清水町 幕別町

札幌東区 江別市 千歳市

恵庭市 北広島市 長万部町

福島町 木古内町 乙部町

長沼町 胆振伊達市 豊浦町

壮瞥町 洞爺湖町 日高地方日高町

平取町 新冠町 新ひだか町

十勝大樹町 広尾町 標津町

別海町



□青森県

十和田市 六戸町 横浜町

三戸町 大間町 風間浦村

佐井村 青森市 五所川原市

つがる市 今別町 蓬田村

外ヶ浜町 中泊町 藤崎町

田舎館村



□岩手県

宮古市 山田町 普代村

岩手洋野町 八幡平市 葛巻町

矢巾町 九戸村 大船渡市

釜石市 住田町 大槌町

花巻市 遠野市 一関市



□宮城県

石巻市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。