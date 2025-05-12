¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Æ¥£¡¼¥ë¤Î¡Ö¥¼¥í¡¦¥È¥¥¡¦¥ï¥ó¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤Ï¡ÖÆÉ¤à¤À¤±»þ´Ö¤ÎÌµÂÌ¡×¤È¤Î¼çÄ¥
¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤ä¼«¸Ê·¼È¯ËÜ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢µ¤ÉÕ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¿¼¤¤Æ¶»¡¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢±¿¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤ò°ìÈÌ²½¤·¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢¶ÌÀÐº®¸ò¤Ç¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Ç°¦ÆÉ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¸ìÌõ¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ7ºý¤Ë´Ê·é¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¥ì¥¿¡¼¤¬¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Reading "Business" Books Is A Waste Of Time - by Jack
¥Ë¥å¡¼¥¹¥ì¥¿¡¼¡¦The Orthagonist¤ÎÃø¼Ô¤Ç¡¢¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹´ë¶È¡¦Virtu Financial¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Jack»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿Íµ¤¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÏÃÎÅª¤Ê¸·Ì©¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´¶¾ð¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ëÆâÍÆ¤Ð¤«¤ê¤À¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤¦¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤ÏÃ±½ã²½¤µ¤ì¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò°ìÈÌÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¡¢´õÍ¤ÊÀ®¸ù¤òÉáÊ×Åª¤ÊÀïÎ¬¤Ë¡¢Ê£»¨¤Ê»Ô¾ìÆ°¸þ¤ò¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Àµ³Î¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆÉ¤ß¤ä¤¹¤µ¤ä¸ä³ÚÀ¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¤À¤±¤À¤È¡¢Jack»á¤Ï¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Jack»á¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤Ï»þ´Ö¤ÎÌµÂÌ¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¥ì¥¿¡¼¤Îµ»ö¤Ç¡¢¿Íµ¤¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ7ºý¤òÎã¤Ëµó¤²¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¸í²ò¤ò¾·¤¯ÅÀ¡×¤ä¡ÖÈ¿Îã¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡1¡¥¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Æ¥£¡¼¥ëÃø¡§¥¼¥í¡¦¥È¥¥¡¦¥ï¥ó ·¯¤Ï¥¼¥í¤«¤é²¿¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¤«
¥¼¥í¡¦¥È¥¥¡¦¥ï¥ó ·¯¤Ï¥¼¥í¤«¤é²¿¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¤« | ¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Æ¥£¡¼¥ë, ¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º, ÂíËÜ Å¯»Ë, ´Ø ÈþÏÂ |ËÜ | ÄÌÈÎ | Amazon
¼ç¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢
Á´¤¯¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¶¥Áè¤òÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆÈÀê¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤¤¡£
ÉôÊ¬Åª¤ËÀµ¤·¤¤ÅÀ
ÆÈÀê´ë¶È¤ÎÊý¤¬Íø±×¤¬Âç¤¤¤¡£
¸í²ò¤ò¾·¤¯ÅÀ
¡¦¥Æ¥£¡¼¥ë¤Ï¡Ö°ÎÂç¤Ê´ë¶È¤ÏÃ±°ì¤ÎÆ¶»¡¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î´ë¶È¤Ï·«¤êÊÖ¤·¥Ô¥Ü¥Ã¥È(Ï©ÀþÊÑ¹¹)¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ÎÈ¿Éü¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¥Æ¥£¡¼¥ë¤Ï¡¢»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤ò²áÅÙ¤ËÃ±½ã²½¤·¡¢ÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤È¶¨ÎÏÅª¤Ê¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÌò³ä¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¥Æ¥£¡¼¥ë¤¬PayPalÁÏ¶È°ÊÁ°¤«¤é´û¤Ë¿Í¸ý¾å°Ì1¡ó¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï¾ÊÎ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³ØÂ´¡¢¸µ¥¯¥ì¥Ç¥£¡¦¥¹¥¤¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¾®µ¬ÌÏ»ñËÜ²ñ¼Ò¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤È¤¤¤Ã¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤Ï¼º¤¦¤â¤Î¤Î¤Ê¤¤°ÛÃ¼»ù¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Èà¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤ÏÆÃ¸¢Åª¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ä¹½Â¤ÅªÍ¥°ÌÀ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
·ç¤±¤Æ¤¤¤ëÅÀ
¥Á¡¼¥à¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¡¢¥³¥¹¥È¹½Â¤¡¢¸ÜµÒ³ÍÆÀ¤Ê¤É¤Î¼ÂºÝ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
È¿Îã
Ì±Çñ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎAirbnb¤Ï¿·¤·¤¤¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÈ¯ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ûÂ¸¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤Ç¤è¤êÍ¥¤ì¤¿¤ä¤êÊý¤ò¼Â¸½¤·¤ÆÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¢¡2¡¥¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥Õ¥§¥ê¥¹Ãø¡§¡Ö½µ4»þ´Ö¡×¤À¤±Æ¯¤¯¡£
¡Ö½µ£´»þ´Ö¡×¤À¤±Æ¯¤¯¡£ | ¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥Õ¥§¥ê¥¹, ÅÄÃæ¤¸¤å¤ó |ËÜ | ÄÌÈÎ | Amazon
¼ç¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢
»Å»ö¤ò¼«Æ°²½¤·¡¢¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥·¥ó¥°¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¼«Í³¤ËÊë¤é¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÉôÊ¬Åª¤ËÀµ¤·¤¤ÅÀ
°ÑÇ¤¤È¼«Æ°²½¤Ë¤è¤ê¸úÎ¨À¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¸í²ò¤ò¾·¤¯ÅÀ
¡¦Îã³°Åª¤Ê»öÎã¤«¤é¤Î°ìÈÌ²½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëºÛÄê¼è°ú¥¹¥¡¼¥à¤È¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥·¥ó¥°¤ò¼«Í³¤Ø¤ÎÆ»¤È¤·¤ÆÉáÊ×²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÅÓÃæ¤Ç°Õ¿ÞÅª¤ËÄ¹´üµÙ²Ë¤òÀß¤±¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¡Ö¥ß¥Ë¥ê¥¿¥¤¥¢¥á¥ó¥È¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÍÍÑ¤Ê¤â¤Î¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê½¸ÃæÎÏ¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·ç¤±¤Æ¤¤¤ëÅÀ
Ä¹´üÅª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¹½ÃÛ¡¢¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥·¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ëË¡ÅªÌäÂê¡¢ÀïÎ¬¤Î¿¼¤µ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµÄÏÀ¤¬¤Ê¤¤¡£
È¿Îã
·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎStripe¤Ï¡¢½µ4»þ´Ö¤Î¶áÆ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿¼¤¤µ»½ÑÅª¾ÇÅÀ¤ÈÄ¹Ç¯¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÅØÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¡£
¢¡3¡¥¥µ¥¤¥â¥ó¡¦¥·¥Í¥Ã¥¯Ãø¡§WHY¤«¤é»Ï¤á¤è! ¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢·¿¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¤³¤³¤¬°ã¤¦
WHY¤«¤é»Ï¤á¤è! ¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢·¿¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¤³¤³¤¬°ã¤¦ | ¥µ¥¤¥â¥ó¡¦¥·¥Í¥Ã¥¯, ·ªÌÚ ¤µ¤Ä¤ |ËÜ | ÄÌÈÎ | Amazon
¼ç¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢
¶¯¤¤ÌÜÅª°Õ¼±¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¡£
ÉôÊ¬Åª¤ËÀµ¤·¤¤ÅÀ
ÌÀ³Î¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤òÃÄ·ë¤µ¤»¤¿¤ê¡¢ÆÃÄê¤Î¸ÜµÒ¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Ä¡£
¸í²ò¤ò¾·¤¯ÅÀ
¡¦¥·¥Í¥Ã¥¯¤ÏÌÜÅª¤Î½ÅÍ×À¤ò¸ØÄ¥¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤Ï¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂÍÑÀ¤È²Á³Ê¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¡£
¡¦Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ï¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¤Ä¤Þ¤ê°ìÄê¤ÎÀ®²Ì¤òÃ£À®¤·¤Æ¤«¤é¸åÉÕ¤±¤Ç¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÀßÄê¤¹¤ë¡£
·ç¤±¤Æ¤¤¤ëÅÀ
»Ô¾ìÅ¬¹çÀ¡¢À½ÉÊ¤ÎÈ¿Éü¡¢²Á³ÊÀïÎ¬¤ÎÊ¬ÀÏ¤¬¤Ê¤¤¡£
È¿Îã
Amazon¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Í¥¤ì¤¿±¿ÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤·¤¿¡£
¢¡4¡¥¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ê¡¼¥¹Ãø¡§¥ê¡¼¥ó¡¦¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×
¥ê¡¼¥ó¡¦¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥× | ¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ê¡¼¥¹, °ËÆ£ ¾÷°ì(MIT¥á¥Ç¥£¥¢¥é¥Ü½êÄ¹), °æ¸ý ¹ÌÆó |ËÜ | ÄÌÈÎ | Amazon
¼ç¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢
¹½ÃÛ¡¢Â¬Äê¡¢³Ø½¬¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤ÏÅ¬±þ¤·¡¢ÌµÂÌ¤òºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ÉôÊ¬Åª¤ËÀµ¤·¤¤ÅÀ
¿×Â®¤ÊÈ¿Éü¤È¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¥ë¡¼¥×¤ÏÌò¤ËÎ©¤Ä¡£
¸í²ò¤ò¾·¤¯ÅÀ
¡¦¡Ö¼ÂÍÑºÇ¾®¸Â¤ÎÀ½ÉÊ(MVP)¡×¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢ÄãÉÊ¼Á¤ÎÀ½ÉÊ¤òÀµÅö²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂ¿ÍÑ¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¦¥á¥È¥ê¥¯¥¹¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤Ê²ò¼á¤äÀïÎ¬¤¬¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡ÖÀµ³Î¤Ê¥¬¥¤¥É¡×¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤¬¤Á¡£
·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î
»ñËÜ·×²è¡¢»Ô¾ì³«Âó¤Î¼Â¹Ô¡¢ÉÔ³Î¼ÂÀ¤Î²¼¤Ç¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Î¿´Íý¤ËÃí°Õ¤¬Ê§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
È¿Îã
Apple¤ÏMVP¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤òÈò¤±¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¹âÅÙ¤ËÀöÎý¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÁªÂò¤·¤¿¡£
¢¡5¡¥¥¸¥à¡¦¥³¥ê¥ó¥ºÃø¡§¥Ó¥¸¥ç¥Ê¥ê¡¼¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼ 2 - ÈôÌö¤ÎË¡Â§
¥Ó¥¸¥ç¥Ê¥ê¡¼¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼ 2 - ÈôÌö¤ÎË¡Â§ | ¥¸¥à¡¦¥³¥ê¥ó¥º, »³²¬ ÍÎ°ì |ËÜ | ÄÌÈÎ | Amazon
¼ç¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢
À®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×ÆÃÀ¤Èµ¬Î§¤¢¤ëÊ¸²½¤ò»ý¤ÄÅÀ¤Ç¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉôÊ¬Åª¤ËÀµ¤·¤¤ÅÀ
¶¯ÎÏ¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Èµ¬Î§¤ÏÌòÎ©¤Ä¡£
¸í²ò¤ò¾·¤¯ÅÀ
¡¦¤³¤ÎËÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤ÏÁªÂò¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î°ÎÂç¤Ê´ë¶È¤¬¸å¤ËÇËÃ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸«Íî¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦Áê´Ø´Ø·¸¤ò°ø²Ì´Ø·¸¤È¤·¤ÆÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·ç¤±¤Æ¤¤¤ëÅÀ
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¡¢¶âÍ»¹½Â¤¡¢·ÐºÑ¾õ¶·¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Â¼ÁÅª¤ÊµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
È¿Îã
¤³¤ÎËÜ¤¬¾Î»¿¤·¤¿Ï¢Ë®½»ÂðÄñÅö¸ø¸Ë(¥Õ¥¡¥Ë¡¼¥á¥¤)¤Ï¡¢2008Ç¯¤Î¶âÍ»´íµ¡¤Î°²½¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡6¡¥¥Ù¥ó¡¦¥Û¥í¥¦¥£¥Ã¥ÄÃø¡§HARD THINGS Åú¤¨¤¬¤Ê¤¤ÆñÌä¤Èº¤Æñ¤Ë¤¤ß¤Ï¤É¤¦Î©¤Á¸þ¤«¤¦¤«
Amazon.co.jp: HARD THINGS¡¡Åú¤¨¤¬¤Ê¤¤ÆñÌä¤Èº¤Æñ¤Ë¤¤ß¤Ï¤É¤¦Î©¤Á¸þ¤«¤¦¤« eBook : ¥Ù¥ó ¥Û¥í¥¦¥£¥Ã¥Ä, ³êÀî ³¤É§, ¹â¶¶ ¿®É×, ¾®ß· Î´À¸¡Ê½øÊ¸¡Ë: Kindle¥¹¥È¥¢
¼ç¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢
¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï¶ìÄË¤òÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢´ÊÃ±¤ÊÅú¤¨¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÉôÊ¬Åª¤ËÀµ¤·¤¤ÅÀ
²ñ¼Ò¤ÎÀßÎ©¤Ïº®Íð¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤òÈ¼¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¸í²ò¤ò¾·¤¯ÅÀ
¡¦¤³¤ÎËÜ¤ÏÌÀ³Î¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÆÃÄê¤Î·Ð¸³¤ò°ìÈÌÅª¤Ê¶µ·±¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦½ÅÍ×¤Ê·èÄê(²ò¸Û¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¤Ê¤É)¤¬¡¢Ê¬ÀÏÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Êª¸ìÅª¤ËµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·ç¤±¤Æ¤¤¤ëÅÀ
»ñËÜ¸úÎ¨¡¢³ô¼°´õÇö²½¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥ê¥¹¥¯²Ã½Å¤Î°Õ»×·èÄê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂÎ·ÏÅª¤ÊÊ¬ÀÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
È¿Îã
Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ï¡¢Èò¤±¤é¤ì¤ëº®Íð¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢e¥³¥Þ¡¼¥¹´ë¶È¤ÎShopify¤ÏÌÊÌ©¤Ê·×²è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃå¼Â¤Ëµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤·¤¿¡£
¢¡7¡¥¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Þ¥ó¥½¥óÃø¡§¤½¤Î¡Ö·èÃÇ¡×¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ò²ò·è¤¹¤ë µ®½Å¤Ê¿ÍÀ¸¤òÏ²Èñ¤·¤Ê¤¤¡Ö£µ¤Ä¤Î¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¡×
Amazon.co.jp: ¤½¤Î¡Ö·èÃÇ¡×¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ò²ò·è¤¹¤ë¡¡µ®½Å¤Ê¿ÍÀ¸¤òÏ²Èñ¤·¤Ê¤¤¡Ö£µ¤Ä¤Î¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¡× (»°³Þ½ñË¼¡¡ÅÅ»Ò½ñÀÒ) eBook : ¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Þ¥ó¥½¥ó, Âç±º ÀéÄá»Ò: Kindle¥¹¥È¥¢
Jack»á¤Ï¡¢¤³¤Î1ºý¤Ë¤Î¤ß¡ÖÅµ·¿Åª¤Ê¶õ¹ÁËÜ¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê¶õ¹Á¤ÇÎ¹µÒ¸þ¤±¤ËÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ä³Ú¾®Àâ¤Î¤è¤¦¤ÊËÜ¤À¤È¤Î½ñÉ¾¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê¹Í¤¨
½ÅÍ×¤Ç¤Ê¤¤»öÊÁ¤ò¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢¤è¤êÎÉ¤¤À¸³è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
ÉôÊ¬Åª¤ËÀµ¤·¤¤ÅÀ
Ìµ´Ø·¸¤ÊÌäÂê¤Ë¼¹Ãå¤¹¤ë¤È¡¢»þ´Ö¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬ÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¸í²ò¤ò¾·¤¯ÅÀ
¡¦¤³¤ÎËÜ¤Ï¡¢½ÉÌ¿ÏÀ¤ò±Ô¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢¤½¤ì¤ò¼ÂÁ©Åª¤ÊÃÎ·Ã¤È¤·¤ÆÇä¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¥Þ¥ó¥½¥ó¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬¤Ï¡¢¡Öµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤òÃí°Õ¿¼¤¯ºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬Ì·½â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î
Ê£»¨¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤äÁÈ¿¥¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¿Í¡¹¤Î¤¿¤á¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¡¢ÀïÎ¬¡¢¤Þ¤¿¤ÏÍÍÑ¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
È¿Îã
À®¸ù¤·¤¿ÁÏ¶È¼Ô¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤ÇºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¼¤¤»×¤¤¤ä¤ê¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¡£
¢¡¤Þ¤È¤á
Jack»á¤Ï¡¢2Ç¯´Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤òÆÉ¤ß¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼ÂÁ©¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ä¡¢¸å½Ò¤¹¤ë¡ÖËÜÅö¤ËÃæ¿È¤¬¤¢¤ëËÜ¡×¤«¤éÆÀ¤¿¶µ·±¤ò°Ê²¼¤Î5ÅÀ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¡¥Êª¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸½¼Â¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È
¸½¼Â¤Î»Ô¾ì¤ÏÀ°Á³¤È¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤ò¤¿¤É¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À®¸ùÊª¸ì¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥é¥ó¥À¥à¥¦¥©¡¼¥¯¤òÁÌµÚÅª¤Ë¹çÍý²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
2¡¥ÀïÎ¬¤Ï¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÆ°Åª
ÉáÊ×Åª¤ÊÀïÎ¬¤ÏÂ¸ºß¤»¤º¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÀïÎ¬¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢»ñ¶â¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÇ½ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ë¡£
3¡¥±¿ÍÑÃÎ¼±¤¬½ÅÍ×
²òÌóÎ¨¡¢CACÂÐLTV¡¢µ¬À©¾å¤ÎÀ©Ìó¡¢Êó½·ÂÎ·Ï¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Íµ¤¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤ÇÌµ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³µÇ°¤¬·ë²Ì¤òº¸±¦¤¹¤ë¡£
4¡¥¾®¤µ¤¯¤Æ¸¤¤·èÃÇ¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬½ÅÍ×
¥Ö¥ì¡¼¥¯¥¹¥ë¡¼¤Ïµ©¤Ç¤¢¤ê¡¢Ç¦ÂÑ¤ÈÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
5¡¥½¬½Ï¤Ï¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¾¡¤ë
µ¤Ê¬¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¥Þ¥ó¥È¥é¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÁ°¤Ë¡¢²ñ·×¡¢¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥ÖÀß·×¡¢³ÎÎ¨¤ò³Ø¤Ö¤Ù¤¡£
¢¡ËÜÅö¤ËÃæ¿È¤¬¤¢¤ëËÜ4Áª
Amazon.co.jp: ¡Î¿·ÈÇ¡Ï¶¥ÁèÀïÎ¬ÏÀµ eBook : ¥Þ¥¤¥±¥ëE. ¥Ý¡¼¥¿¡¼, ÃÝÆâ ¹°¹â, DIAMOND¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥É¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥ì¥Ó¥å¡¼ÊÔ½¸Éô: Kindle¥¹¥È¥¢
·Ð±ÄÀïÎ¬¤ÈÁÈ¿¥¥Ç¥¶¥¤¥ó | J.R.¥¬¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¹, D.A.¥Í¥µ¥ó¥½¥ó, ´ßÅÄ Ì±¼ù |ËÜ | ÄÌÈÎ | Amazon
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥â¥Ç¥ê¥ó¥° | ¥µ¥¤¥â¥ó ¥Ù¥Ë¥ó¥¬, Benninga,Simon, ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¸¦µæ²ñ |ËÜ | ÄÌÈÎ | Amazon
°Ê²¼¤Ï¡¢ÆâÍÆ¤òËÝÌõ¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¥µ¥¤¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ñÀÒ¤È¤·¤ÆË®Ìõ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Amazon | Probability Theory: The Logic of Science (English Edition) [Kindle edition] by Jaynes, E. T., Bretthorst, G. Larry | Applied | Kindle¥¹¥È¥¢
°ìÊý¡¢¤³¤Îµ»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö³Ø½ÑÅª¤ÊÆâÍÆ¤òÇÓ¤·¤Æ¤È¤Ã¤Ä¤¤ä¤¹¤µ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢É¬¤º¤·¤âÌò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢YouTuber¤Î¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥¸¥å¡¼¥É»á¤Ï¡¢¤³¤Îµ»ö¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿Hacker News¤Î¥¹¥ì¥Ã¥É¤Ø¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤È¡¢¥Ö¥í¥°¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡Ö³Ø½Ñ½ñ¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤¬¤¢¤ê¡¢³Ø½Ñ½ñ¤ÏÀµ³Î¤µ½Å»ë¤ÇÆ±¶È¼Ô¸þ¤±¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤ÏÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥×¡¼¥ó°ìÇÕ¤Îº½Åü¤ÇÌô¤¬°û¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤Ë¤âÊª¸ì¤ä¥±¡¼¥¹¥¹¥¿¥Ç¥£¤¬¤Ä¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Ãæ¿È¤¬Çö¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ·Ú»ë¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£