◆JIN「CDTVライブ!ライブ!」ソロで初登場

【モデルプレス=2025/05/12】TBSでは、5月19日よる7時から『CDTVライブ!ライブ!』を2時間にわたって生放送。この度、番組を彩るアーティストと歌唱曲が発表された。『CDTVライブ!ライブ!』5周年SP企画第2弾「マンスリーライブ!ライブ!」に出演中のVaundy。3週目となる今回の放送では、ロンドンの特別なロケーションから豪華2曲をフルサイズで歌唱する。今回はどのヒット曲を披露するのか。

◆キスマイ・FRUITS ZIPPER・中島健人らも出演

◆出演アーティスト・楽曲一覧

ソロとして初登場となるBTS(ビーティーエス)のJIN(ジン)は、日本のテレビ初披露となる最新曲「Don't Say You Love Me」をSPステージからフルサイズライブ。自身も作詞に参加するなど、ソロ活動の幅をさらに広げている彼の新たな魅力の詰まったライブパフォーマンスとなる。Kis-My-Ft2は、MAN WITH A MISSIONのKamikaze Boyが提供した楽曲「Glory days」、FRUITS ZIPPERは3rdシングルCD「KawaiiってMagic」に収録されている「かがみ」、SUPER BEAVERは丸山隆平(SUPER EIGHT)が主演する映画の主題歌として書き下ろした「まなざし」をそれぞれフルサイズテレビ初披露する。先日「コーチェラ・バレー・ミュージック&アーツ・フェスティバル2025」(Saharaステージ)で日本人アーティストとして初めてトリを飾るなど世界で注目のXGは豪華2曲を披露。コーチェラでも世界のファンを大いに沸かせた人気曲で地上波初披露の「IS THIS LOVE」と最新曲「MILLION PLACES」をそれぞれフルサイズで見せる。中島健人は人気テレビアニメのオープニング・テーマとして話題の最新曲「MONTAGE」、西川貴教は疾走感あるバンドサウンドで魅せる最新曲「HEROES」、マルシィは、女性目線での失恋を切なく歌いあげるロックバラード「フリージア」、Hilcrhymeは仲宗根泉(HY)をフィーチャリングシンガーに迎えたコラボレーション曲「千夜一夜 feat. 仲宗根泉(HY)」をそれぞれテレビ初披露する。※アーティスト名50音順XG「MILLION PLACES」「IS THIS LOVE」Kis-My-Ft2「Glory days」JIN「Don't Say You Love Me」SUPER BEAVER「まなざし」中島健人「MONTAGE」西川貴教「HEROES」Hilcrhyme「千夜一夜 feat. 仲宗根泉(HY)」FRUITS ZIPPER「かがみ」マルシィ「フリージア」【マンスリーライブ!ライブ!】第3夜Vaundy(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】