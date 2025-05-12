財務省が１２日発表した２０２４年度の国際収支統計（速報）で、海外とのモノやサービスの取引などの状況を示す「経常収支」の黒字額が前年度比１６・１％増の３０兆３７７１億円となり、２年連続で過去最大を更新した。

ただ、今後は米国との関税交渉次第で、黒字額は縮小に転じる可能性が指摘されている。

海外投資で生じる利子や配当金などの「第１次所得収支」の黒字幅は、１１・７％増の４１兆７１１４億円だった。海外の金利上昇や円安の進展が影響し、直接投資収益、証券投資収益ともに黒字額が前年度から１割以上増加した。

モノ以外の取引を示す「サービス収支」は、２兆５７６７億円の赤字で、赤字幅は２０・２％縮小した。訪日外国人客の増加で、旅行収支の黒字幅が拡大した。

モノの輸出額から輸入額を差し引いた「貿易収支」は、４兆４８０億円の赤字だった。前年度から赤字幅は９・８％拡大し、４年連続で貿易赤字となった。パソコンやスマートフォンなどの輸入が増えた。

ＳＭＢＣ日興証券の宮前耕也シニアエコノミストは今後の見通しについて、「米国の関税措置の影響で主力の自動車輸出が縮小し、貿易赤字が拡大するリスクがある」と述べた。