¡Ú°²²°¥Ü¡¼¥È¡Û»°Âð·òÂÀ¡¡£²Ãå¤âÂ¤Ï¾å¸þ¤¡Ö¥°¥ê¥Ã¥×¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹°²²°¤Î¡Ö£Â£Ô£Ó²ÅËã³«Àß£±£³¼þÇ¯µÇ°¡×¤Ï£±£²Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡»°Âð·òÂÀ¡Ê£³£¸¡á¹Åç¡Ë¤Ï£±£Ò¡¢£³¥³¡¼¥¹¤«¤é¥³¥ó¥Þ£±£²¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¡¢¤Þ¤¯¤ê´º¹Ô¤â¡¢¥¤¥ó¤Ë¹½¤¨¤¿Æ±´ü¡¦¿åËàÆØ¤ò·âÇË¤È¤Ï¤¤¤«¤º¡£¤½¤ì¤Ç¤â£²Ãå¤Ç½éÆü¤«¤é£´¡¢£±¡¢£²Ãå¤Î¹ÒÀ×¡££²¹æµ¡¤Ï»ÈÍÑ£²ÀáÌÜ¤Ç£²Ï¢Î¨£°¡ó¤â¡ÖÂ¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¤Ç°¤¯¤Ê¤¤¡£¥°¥ê¥Ã¥×¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÆü¤´¤È¤Ë¾å¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£µ¡ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤¦¡£