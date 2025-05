香ばしさと刺激が一体に！らあめん花月嵐「台湾ラーメン嵐」

らあめん花月嵐は、2025年5月7日(水)より、「台湾ラーメン嵐」を国内の花月嵐にて期間限定で販売中です。

らあめん花月嵐「台湾ラーメン嵐」

・発売日 :2025年5月7日(水)

・商新名称:台湾ラーメン嵐

・販売価格:980円(税込) ノーマル・アメリカン

・販売価格:1,140円(税込) アフリカン

■クセになる辛さと旨さが堪らない

2025年5月の期間限定ラーメンは、名古屋のご当地ラーメン『台湾ラーメン嵐』

花月嵐自慢の中太麺に、スタミナ感たっぷりの具材をトッピング。

豚ひき肉を醤油・オイスターソース・唐辛子・ニンニクで炒めた、旨味と辛さのバランスが絶妙な“台湾風そぼろ”こと「台湾ミンチ」を中心に、ニラ・ネギ・チリパウダーが加わり、香ばしさと刺激が一体となった、クセになる一杯です。

地元名古屋では、辛さのレベルを選べるお店もあり、多くの辛党に愛され続けています。

もちろん、花月嵐でも台湾ラーメンの醍醐味を存分に味わっていただくべく、3つの辛さを用意されました!

辛さ控えめ :「アメリカン」

基本の辛さ :「ノーマル」

激辛上級者向け:「アフリカン」

お好みの辛さでお楽しみ下さい。

台湾ラーメン嵐「アフリカン」1,140円(税込)

■辛さの限界突破!「アフリカン」 5辛

花月嵐史上最大級の辛さを誇る、超上級者向けバージョン。

ノーマルに使われている香味ラー油とチリパウダーに加え、さらにチリパウダーを増量し、デスソースも追加しました!!ただ辛いだけではなく、しっかりとした旨味のベースがあるからこそ成立する!“本気の激辛”を求める猛者に捧げる、渾身の一杯です。

台湾ラーメン嵐「ノーマル」980円(税込)

■十分すぎるほど辛い!「ノーマル」

牛すじなどを炊き出した深みのあるスープに、香味ラー油の辛さと香りをプラス。

さらに、オイスターソースを隠し味に加えることで、コクと旨味の余韻があとを引きます。

ただ辛いだけじゃない、旨さで勝負する“うま辛系”の一杯です。

台湾ラーメン嵐「アメリカン」980円(税込)

■激辛ビギナーはここから!マイルド仕様「アメリカン」

「辛いラーメンは気になるけど、まだ自信がない…」という方にぴったり!アメリカンは、ノーマルに比べて香味ラー油を控えめな辛さに仕上がっています。

旨味と香りはそのままに、まろやかな味わいへと調整した“入門編”の一杯です。

