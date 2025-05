リヴァプールのレジェンドであるジェイミー・キャラガー氏はプレミアリーグ第36節のアーセナル戦で起こったトレント・アレクサンダー・アーノルドへのブーイングに驚きを隠せなかったという。



本拠地アンフィールドで行われたこの試合は、アーノルドが退団発表をしてから初となるホームゲームだった。ベンチスタートとなった同選手は67分より出場したが、ピッチに入る際やボールを持つたびにホームサポーターから大ブーイングを浴びることに。





Boos ring around Anfield as Trent Alexander Arnold's name is announced. A sad ending to a marvellous Liverpool career. pic.twitter.com/hDIIZgZiFf