『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』の「Grand Ceremony」に宇多田ヒカル、藤井風、ミセス、YOASOBIらが登場
■「Grand Ceremony」の模様は、NHK総合とNHK BSで生中継！radikoでも生配信
5月21日・22日に京都・ロームシアター京都で『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』の授賞式が開催。
このたび、主要6部門をはじめとする部門の最優秀作品/アーティストを発表する2日目の授賞式「Grand Ceremony」にAI、宇多田ヒカル、Awich、Creepy Nuts、ちゃんみな、藤井風、Mrs. GREEN APPLE、YOASOBIの8組がパフォーマンスアーティストとして出演することが決定した。MAJだけの特別なパフォーマンスに注目だ。
※宇多田ヒカルは事前収録での出演
『MUSIC AWARDS JAPAN』（以下、『MAJ』）は、音楽業界の主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根を越えて設立した、一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会（CEIPA）によるアワード。
「Grand Ceremony」の模様は、NHK総合とNHK BSで生中継、YouTubeでグローバルにライブ配信、radikoで音声ライブ配信が行われる
イベント情報
『MUSIC AWARDS JAPAN 2025 KYOTO』
05/21（水）京都・ロームシアター京都
05/22（木）京都・ロームシアター京都
※開催ウィーク：05/17（土）～05/23（金）
放送：NHKにて生中継 ※22日（木）のみ
配信：YouTube（グローバルストリーミングパートナー）にて全世界配信予定 ※一部地域を除く
配信情報
『MUSIC AWARDS JAPAN 2025 AUDIO LIVE』
05/21（水）『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』Premiere Ceremony
05/22（木）『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』Grand Ceremony
※radikoにてライブ配信・1週間のタイムフリー配信あり
番組情報
『MUSIC AWARDS JAPAN 2025 RADIO：GET READY』
05/12（月）～05/18（日）
※期間中に全国の民放ラジオ局63局で、60分もしくは55分で放送。放送日時は各局で後日発表予定。
出演：クリス・ペプラー
『MUSIC AWARDS JAPAN』公式サイト
https://www.musicawardsjapan.com/