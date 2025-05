カプセルトイ専門店「#C-pla」の運営などアミューズメント事業を展開するトーシンは、2025年5月にスキンケア・ヘアケア商品を展開するウテナの人気ヘアワックス「マトメージュ」まとめ髪スティックのミニチュアコレクションを販売します。

「マトメージュ」まとめ髪スティック

価格 :1回400円(税込)/全10種

・レギュラー<2011-2014モデル>

・レギュラー<2022-2024モデル>

・レギュラー<2025-モデル>

・スーパーホールド<2018-2021モデル>

・スーパーホールド<2022-2024モデル>

・スーパーホールド<2025-モデル>

発売時期 :2025年5月上旬

取り扱い店舗:全国の#C-pla(#C-pla miniを除く)

※店舗によってアソートに偏りが生じる場合があります。

※商品はお選びいただけません。

※入荷状況や在庫に関するお問い合わせは各店舗までご連絡ください。

カプセルトイ専門店「#C-pla」の運営などアミューズメント事業を展開するトーシンは、2025年5月にスキンケア・ヘアケア商品を展開するウテナの人気ヘアワックス「マトメージュ」まとめ髪スティックのミニチュアコレクションを販売。

種類は全6種。

2011年の懐かしいモデルから2025年発売の最新モデルまでのミニチュアコレクションをカプセルトイとして販売されます。

また、販売に合わせて#C-pla一部店舗にて5月よりマトメージュのブランドムービーも放映します。

ミニチュアコレクションと併せて楽しめます。

■マトメージュについて■

「マトメージュ」は、1996年の発売以来、世代を超えて支持されているまとめ髪用のスタイリングシリーズです。

その中でも「まとめ髪スティック」は、髪に直接なでつけるだけで、手を汚さずに、あほ毛や前髪をピタッとまとめることができるアイテムで、バレエを習っているお子様から、学生、就活生、社会人、和装の方まで幅広く愛され、誰もがお世話になったことがあるベストセラー商品です。

■マトメージュミニチュアコレクション■

マトメージュのまとめ髪スティック「レギュラー」と「スーパーホールド」の2種類をミニチュアにしました!

最新の2025年発売モデルはもちろん過去に発売された歴代のデザインも。

かわいらしい色合いはもちろん、デザインの繊細なディティールから、蓋を取り外した中のワックス部分まで再現し、まるでそのまま使えそうなほど、細部までこだわりました。

かつて使っていた方も、今も現役で使っている方も、ぜひ全種類揃えてみてください。

■各年代のデザイン特長

<2011〜2014年モデル>

思い出深いと感じる方が1番多いデザインかも?!ハートのモチーフが入ったデコラティブなデザイン

<2018〜2021年モデル>

クリスタルカットを施した、きらきらかわいいデザイン。

<2022〜2024年モデル>

キャップを容器の底にはめて、持ち手を伸ばせる「ヘアデザインハンドル」を導入したスタイリッシュなデザイン。

<2025年〜モデル>

蓋と容器でカラーが違う、マトメージュ初のバイカラーデザイン

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミニチュアコレクションになって登場!「マトメージュ」まとめ髪スティック appeared first on Dtimes.