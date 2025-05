想いのこもった手づくり作品が集結！ヨコハマハンドメイドマルシェ2025

ヨコハマハンドメイドマルシェ実行委員会は、2025年6月14日(土)・15日(日)の2日間、全国のハンドメイド作家が自ら制作した手づくり作品を自由に販売・展示するイベント「ヨコハマハンドメイドマルシェ2025」をパシフィコ横浜(神奈川県横浜市)にて開催します。

ヨコハマハンドメイドマルシェ2025

内容 : 全国の手づくり作家によるオリジナル作品や

食品の販売や展示、50種類の体験教室 等

日程 : 2025年6月14日(土)・15日(日) 11:00〜18:00

会場 : パシフィコ横浜 展示ホールB・C・D

ブース数 : 約3,000ブース(2日間合計・予定)

入場料 : 当日券1,200円、前売券1,000円

※小学生以下は入場無料

主催 : ヨコハマハンドメイドマルシェ実行委員会

なお、ヨコハマハンドメイドマルシェは今回で21回目の開催となります。

◆イベントの特徴◆

1:60,000点以上!全国から想いのこもった手づくり作品が集まる特別な2日間

2:日本最大級!28,000人以上が来場し「手づくり」をテーマに作家との交流を楽しめる

3:50種類!初めての方でも安心して参加できる体験教室を開催

◆開催目的◆

ハンドメイドマルシェは、北海道から九州まで全国12都市で開催しており、「ものづくり市民の作品発表の場」や「作り手と買い手が直接交流できる市民マーケット」の創出を目指してきました。

メインビジュアル

◆イベントの特徴◆ ※写真は過去開催時の様子です

【1. 約60,000万点以上!全国から想いのこもった手づくり作品が集まる特別な2日間】

全国各地の手づくり作家がパシフィコ横浜に集結し、2日間合計で約3,000ブースが出店!

アクセサリーやインテリア雑貨、伝統工芸等のオリジナル作品から、焼き菓子や和菓子、調味料等の食品まで、個性的で多種多様な作品が60,000点以上集まります。

どの作品も作家本人が想いを込めて手づくりした世界にひとつだけの作品。

ハンドメイドが溢れる会場で自分だけの宝物をさがすようなワクワクの2日間を楽しめます。

過去開催時の様子4

過去開催時の様子5

過去開催時の様子6

【2. 日本最大級!28,000人以上が来場し「手づくり」をテーマに作家との交流を楽しめる】

2024年6月の開催では、2日間合計で約28,000人の方々に来場いただき、会場中で「手づくり」をテーマに交流を楽しむ声が広がりました。

なお、当日は作品を制作した作家本人が出店するので、作家から作品に込めた想いやこだわりを聞きながら、作品の魅力をより深く感じることができます。

沢山の交流を楽しみながらお気に入りの一品を探すことも、同イベントならではの特徴です。

過去開催時の様子7

過去開催時の様子8

過去開催時の様子9

【3. 50種類!初めての方でも安心して参加できる体験教室を開催】

イベント当日はアクセサリーやファンシー雑貨、アート等の作品づくりを体験できる教室(ワークショップ)を開催!

作家本人が直接教えてくれるので、初めての方でも安心して参加でき、世界に一つだけの作品づくりを体験することができます。

子どもから大人まで、家族みんなで「手づくり」の楽しさを実感できるハンドメイドマルシェの人気コーナーです。

過去開催時の様子10

◆出店作品と体験教室の一例◆

※byに続く名称は作家名(体験教室の場合は講師名)です。

※本ページで紹介する作品や体験教室は一例です。

公式サイトの出店情報ページではヨコハマハンドメイドマルシェ2025に出店する全ての作家をごいただけます。

▼アクセサリー・インテリア雑貨・ファッション・アート等のハンドメイド作品

木製のミニチュア家具 by 木福

手描きのお皿 by futabacco

レザー財布 by 山口雄大

▼焼き菓子・和菓子・調味料等の食品

チーズケーキ by nenokoku.

アイシングクッキー by Sherie Coco

キムチ by 摘み草薬膳

▼アクセサリー・ファンシー雑貨・アート等の体験教室

ガラス風鈴絵付け講座 by KJ’s Glass

育てるジオラマ講座 by Element Earth

リングノート製本講座 by Raspberry Ripple

