埼玉発の技術や製品・サービスをリアルに体験！埼玉縣信用金庫「さいしんビジネスフェア2025」

埼玉縣信用金庫では、埼玉県内中小企業のビジネスマッチングや、県内外の食・物産・伝統工芸品ほかを広く一般消費者の方々に紹介して、“さいたまの中小企業力”をPRする展示・商談会『さいたまの中小企業力(そこぢから)さいしんビジネスフェア2025 彩・発・見!「ひと・まち・出会い」』を開催。

2015年より隔年で開催し今回で6回目を迎える本ビジネスフェアは、当金庫のお取引先様である中小企業の販路拡大や、業種や地域を越えたビジネスマッチングを目的とした展示・商談会となります。

これまで、その各回において多数の来場を賜り、多くの商談が実現してきました。

今回は、ビジネスに関わる人・企業・地域を“つなぐ”ことで生み出される新たな価値に秘められる限りない可能性に着目し、開催名称にも掲げた人(ひと)と地域(まち)とのマッチング(出会い)による新たな価値の発見、創出を積極的に推し進めていく《さいしん》の思いを、「《さいしん》がつなぐ」をテーマとして、オンラインとリアルのハイブリッド型展示会として開催します。

5月7日(水)、業種・所在地を問わず、多種多様な出展者が勢揃いし、魅力ある企業と繋がるチャンスを生み出す「さいしんビジネスフェア2025オンライン会場」をオープン。

ここではリアル会場のブースや出展製品の資料・画像をオンラインで閲覧することができ、直接出展者へ問い合わせができる機能を備えています。

また、6月11日のリアル会場で行われるステージプログラムなどの動画を後日閲覧することが可能です。

そして6月11日(水)、さいたまスーパーアリーナにて「さいしんビジネスフェア2025」を開催。

オンラインでは体感できない、埼玉発の技術や製品・サービスをリアルに体験できるビジネス展示・商談会を実施します。

*開催の目的*

1) 埼玉県内の中小企業にビジネスマッチングによる販路拡大の機会を提供する

2) 埼玉県の食、物産、伝統工芸品をはじめ、埼玉が誇る地域文化を広く一般消費者に紹介する

3) 当金庫及び協賛信用金庫取引先の出展による全国各地の特産品を紹介し「しんきんの絆」をアピールする

4) 地域(まち)と人(ひと)、技術(しごと)のマッチングによる地域創生

5) 「日本一暮らしやすい埼玉」の実現に向け、地域社会とのつながりに基づくサステナブル社会の在り方を提示

■「さいしんビジネスフェア2025オンライン会場」開催概要

[開設期間]

2025年5月7日(水)〜6月30日(月)

[配信内容]

(1) オンライン出展者紹介ページ

埼玉県内外より出展する約250の企業・団体の独自の事業・サービス・製品の資料、画像をオンラインで閲覧することができ、直接出展者へ問い合わせが可能です。

(2)リアル会場紹介

6月11日(水)に行われるリアル会場を紹介します。

ステージプログラムや主催者展示、全国各地の自慢の逸品が集結した「さいしん“わくわく”キッチン」など多彩なプログラムを紹介していきます。

(3)リアル会場アーカイブ配信(予定)

6月11日(水)に行われるリアル会場で行われた、講演やトークショーなどの動画を閲覧することが可能です。

■「さいしんビジネスフェア2025リアル会場」開催概要

[開催日時]

2025年6月11日(水)10:00〜18:00

[開催場所]

さいたまスーパーアリーナ(コミュニティアリーナ)

[主催]

埼玉縣信用金庫

[特別協賛]

川口信用金庫/青木信用金庫/飯能信用金庫(順不同)

[出展者数]

約250団体・企業

[入場料]

無料

-主な実施内容-

【ステージ】

[10:30〜]基調講演

私が注目する魅力的なまちづくり、日本一暮らしやすい埼玉の実現へ!

<講師>池本 洋一氏

株式会社リクルート SUUMO編集長

SUUMOリサーチセンター センター長

池本 洋一氏

[12:30〜]北陸復興支援パネルディスカッション

実際の被災地に今も暮らし働く人たちの生の声を伺うことで、信用金庫にできること、ひいては来場者の皆様にできることを、「小さな一歩だけれども必要な支援とは」を一緒に考える場としていきます。

また、石川県指定無形文化財である「御陣乗太鼓」(輪島市名舟町)も実演します。

[14:30〜]J:COM チャンネル「埼玉の逆襲 THE RETURN OF SAITAMA」公開収録

番組の顔、春日部市出身のビビる大木が隠された埼玉の魅力を世に知らしめるバラエティ!埼玉県出身の有名人や一般人が出演し、埼玉愛を語ると同時に、番組キャラクター「たまやん。

」が辛口でぶった斬ります!【毎週金曜21時放送(翌日から1週間同時刻で再放送あり)】※J:COMチャンネル/YouTubeでも放送・配信

ビビる大木

ゴルゴ松本

たまやん。

[16:00〜]REDS TV GGR 浦和レッズ×埼玉縣信用金庫 パートナーシップトークショー

浦和レッズOBの水内 猛氏をパネリストに迎え、スポーツによる地域応援プログラムをディスカッションします。

【主催者展示】

●《さいしん》ゾーン

《さいしん》の歴史や地域活性化など、様々な取り組みを紹介

●創業支援ゾーン

スタートアップやベンチャーを目指す企業を応援する企画展示

●次世代ソリューションゾーン

最先端のテクノロジーを活用したソリューションを紹介

●埼玉地域 彩・発・見!ゾーン

埼玉県内の地域の特徴や一押しスポット、自慢の体験プログラムを紹介

●「御宿場印プロジェクト」ゾーン

中山道を中心に「御宿場印めぐり」を疑似体験。

抽選で御宿場印帳やオリジナル手拭いなどをプレゼント!

【全国各地の自慢の逸品が集結 さいしん“わくわく”キッチン】

埼玉県や協賛信金のご当地グルメを一堂に集めました!

さいしん“わくわく”キッチン

