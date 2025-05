日本ピザハット(以下、ピザハット)が展開する世界最大級のピザチェーン「ピザハット」は、5月12日〜6月8日の期間限定で、ガーリックの魅力を存分に楽しめる「ガーリックたっぷりギルティ裏メニュー」を4種類を発売する。

今回新登場する「ガーリックたっぷりギルティ裏メニュー」は、にんにくがアクセントの人気定番メニューにさらににんにくを増加した、にんにく好きにはたまらない濃厚な味わいのピザとして発売した期間限定メニュー。あまりにも強烈でパンチのある味わいのピザとなっているため、食欲の沼にはまること間違いなしだとか。食後の予定をしっかり検討して、自己責任で楽しんでほしいという。

ピザハットにギルティが再び登場する。5月12日〜6月8日は食欲増進させる濃厚ガーリックの味わいを届ける。ガーリック愛に溢れる「ガーリックたっぷりギルティ裏メニュー」を紹介。人目を気にせず喰らいついてほしいとのこと。MY BOXにもギルティ裏メニューが登場する。

ガーリック好きの人々に対し、ピザハットでは、5月12日〜6月8日までの期間限定で、ガーリック愛溢れる「ガーリックたっぷりギルティ裏メニュー」全4種を新発売する。「食べた後に人と会うのは自己責任で!」となるほどにガーリック尽くしの超ギルティなピザラインアップとなっている。

ピザハットの「ギルティアラート」が発令してしまうほどの禁断の味を秘めた新しいピザとは「『にんにくマシマシ』ガーリックミートグルメ」「『にんにくマシマシ』ガリマヨシュリンプ」「『にんにくマシマシ』大人のアンチョビオリーブ」「『にんにくマシマシ』大人のベーコンマッシュルーム」の4種類。ガーリックが程よいアクセントとなっている人気の定番ピザに、ガーリックをマシマシにして期間限定で発売する。



「にんにくマシマシ 大人のベーコンマッシュルーム」

「にんにくマシマシ 大人のベーコンマッシュルーム」は、ガーリックの風味が食欲そそるアヒージョ風ピザソースが楽しめる「にんにく香る 大人のベーコンマッシュルーム」に、期間限定でガーリックチップを追加トッピングする。ピザBOXを開けた瞬間から部屋に広がる食欲MAXのガーリックの香りを楽しんでほしいという。



「にんにくマシマシ ガーリックミートグルメ」

「にんにくマシマシ ガーリックミートグルメ」は、食欲をそそるガーリックが3種のミートをひきたてる「ガーリックミートグルメ」に、期間限定でガーリックチップを追加トッピングした。肉とにんにくのガッツリ王道コンビに胃袋をつかまれ、強烈な満足度を覚えること間違いなしとなっている。



「にんにくマシマシ 大人のアンチョビオリーブ」

「にんにくマシマシ 大人のアンチョビオリーブ」は、にんにくの効いたソースに、アンチョビの塩気とイタリアントマトのほどよい酸味の組み合わせがたまらない「にんにく香る 大人のアンチョビオリーブ」に期間限定でガーリックチップを追加トッピングした。ビールやワインにもぴったりの、グルメな大人に向けたガーリックの香りが濃厚な逸品となっている。



「にんにくマシマシ ガリマヨシュリンプ」

「にんにくマシマシ ガリマヨシュリンプ」は、にんにく香るアーリオオーリオソースに、エビ・香ばしいガーリック・特製マヨソースをトッピングした「ガリマヨシュリンプ」に期間限定でガーリックチップを追加トッピングした。にんにくと海老マヨの罪深ハーモニーでやみつき必至の濃厚な味わいとなっている。

[小売価格]

にんにくマシマシ 大人のベーコンマッシュルーム

Mサイズ:持ち帰り 1630円/配達 2330円

Lサイズ:持ち帰り 2350円/配達 3360円

にんにくマシマシ ガーリックミートグルメ

Mサイズ:持ち帰り 1980円/配達 2830円

Lサイズ:持ち帰り 2750円/配達 3930円

にんにくマシマシ 大人のアンチョビオリーブ

Mサイズ:持ち帰り 1630円/配達 2330円

Lサイズ:持ち帰り 2350円/配達 3360円

にんにくマシマシ ガリマヨシュリンプ

Mサイズ:持ち帰り 1980円/配達 2830円

Lサイズ:持ち帰り 2750円/配達 3930円

MY BOX にんにくマシマシ 大人のベーコンマッシュルーム:持ち帰り 790円/配達 1100円

MY BOX にんにくマシマシ ガーリックミートグルメ:持ち帰り 990円/配達 1300円

MY BOX にんにくマシマシ 大人のアンチョビオリーブ:持ち帰り 790円/配達 1100円

MY BOX にんにくマシマシ ガリマヨシュリンプ:持ち帰り 990円/配達 1300円

(すべて税込)

[発売日]5月12日(月)

日本ピザハット=https://corp.pizzahut.jp