商談会・セミナーを開催！EXPO 2025 大阪・関西万博「マレーシアパビリオンビジネスプログラム」

EXPO 2025 大阪・関西万博「マレーシアパビリオンビジネスプログラム」

マレーシアパビリオンでは、EXPO 2025 大阪・関西万博期間中、毎週マレーシアの企業を日本や世界中の潜在的なパートナー、投資家、ディストリビューターと結びつけるビジネスマッチングセッションを開催。

これには、F&B(食品・飲料)、E&E(電子機器)、テクノロジー、エネルギー、ハラルなど、多岐にわたる業界からマレーシア政府が厳選したマレーシア企業が26週間にわたり参加します。

新しい市場を探索したり、高い成長可能性を持つ企業に投資したり、戦略的提携を結んだりしたい場合、このイベントは同じ志を持つプロフェッショナルとの出会いの絶好の機会です。

万博開催5週目は、商談会とセミナーを実施します。

※すべてのプログラムにおいて、参加できる方には万博入場チケットを提供します。

【ビジネスマッチング商談会 1】

本商談会では、さまざまな分野で革新的な技術とサービスを提供する企業が参加しています。

参加企業は、環境技術、データ分析、健康管理、フィンテック、AIソリューション、食品産業など多岐にわたる分野で活躍しています。

各社は、業界の最前線で革新を推進し、持続可能な未来に向けたソリューションを提案しています。

日時 :2025年5月13日(火) 10:00〜18:00

場所 :マレーシアパビリオン1階 ビジネスホール

参加費:無料

【ビジネスマッチング商談会 2】

この商談会には、さまざまな分野で革新をリードする企業が集まります。

参加企業は、再生可能エネルギー、フィンテック、サイバーセキュリティ、精密医療、オートメーションなど、多岐にわたる分野で最先端の技術を提供しています。

各社は、環境負荷の低減、効率的な資源活用、未来の産業に向けたソリューションを提案しています。

このイベントでは、技術提供者や投資家、業界のリーダーたちと繋がり、新たなビジネスチャンスを開拓する絶好の機会です。

日時 :2025年5月14日(水) 10:00〜18:00

場所 :マレーシアパビリオン1階 ビジネスホール

参加費:無料

【セミナー】

このセミナーでは「持続可能な未来を創る:マレーシアの革新技術セミナー」と題し、エネルギー革新から宇宙産業、そしてSociety 5.0に向けた共同研究開発まで、さまざまな分野の最先端技術を紹介します。

また、マレーシアと日本の協力による社会的使命に基づく研究開発の未来についても議論され、グローバルな視点での協力機会が提供されます。

日時 :2025年5月15日(木) 10:00〜18:00

場所 :マレーシアパビリオン1階 ビジネスホール

参加費:無料

5/15セミナー開催概要

【EXPO 2025 大阪・関西万博 マレーシアパビリオンビジネスプログラムとは】

この取り組みは、マレーシアの投資貿易産業省( Ministry of Investment, Trade and Industry:MITI )とその関連機関であるマレーシア貿易開発公社(MATRADE)、マレーシア投資開発庁(MIDA)、ハラル産業開発公社(HDC)、マレーシア輸出入銀行(EXIM Bank)の主導にて開催され、万博を機に日本とマレーシア間の貿易と投資の強化・促進を目指しています。

▼マレーシアパビリオンの場所▼

東ゲート近くの「エンパワーリングゾーン」内

パビリオンマップ

