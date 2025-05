本革×水引が織りなす お守りバッグチャーム！COTANTIN「Secrete」

「COTANTIN(コトンタン)」は、お守りの新しい形として、本革と水引が織りなすバッグチャーム“Secrete(スクレット)”を発表します。

COTANTIN「Secrete」

サイズ : 高さ9cm 幅6cm 奥行1.2cm

デザイン : 水引の結び目を本革で再現(意匠権申請中)

カラー展開: グレー、ワインレッド

その他 : パティーヌ仕上げのモデルも展開予定

素材 : 牛本革

価格 : 12,800円

製造地 : 日本

販売開始日: 2025年5月12日

新たなカラーラインナップで2025年5月12日(月)よりオンラインにて販売開始します。

■“Secrete”とは?大切なお守りを、もっと美しく、もっと身近に。

神社仏閣で授かる大切なお守り。

肌身離さず持ち歩きたいけれど、そのままバッグに入れるのはちょっと気が引ける…。

そんな想いにお守りチャーム“Secrete”が寄り添います。

“Secrete”は、一般的なサイズのお守りがぴったりと収まるように設計されています。

単なるケースではありません。

しっかりとマチを取り、お守りが窮屈な思いをしない、まさに「お守りの居場所」となるような丁寧なつくり。

大切なお守りを優しく包み込み、傷や汚れから守ります。

上質な本革の質感と、日本の伝統工芸である水引の結び目を再現した、繊細で美しいデザイン。

まるで小さな芸術品のような佇まいは、お手持ちのバッグに上品なアクセントを添えます。

素材には、高級バッグにも引けを取らない、選び抜かれた上質な本革を使用。

使い込むほどに深みを増すその風合いは、長く愛用するほどに魅力を増していきます。

カラーは、東京発に相応しい洗練された印象の「グレー」と、大人の女性にふさわしい深みのある「ワインレッド」の2色展開。

さらに、熟練の職人によるパティーヌ(手染め)を施した、よりアーティスティックなモデルも展開予定です。

企画から製造まで、すべての工程を丁寧に手掛ける“Secrete”。

その一つひとつに込められたのは、大切なお守りへの敬意と、持ち主の心豊かな日々を願う想いです。

COTANTINのお守りチャーム“Secrete”は、日常にそっと取り入れるお守りの新しい持ち方、新しい価値観を提案します。

洗練された印象の「グレー」

深みのある「ワインレッド」

