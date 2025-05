スマホの修理も買取も1店舗で全て完結！モバステlite

モバステliteは2025年5月12日(月)より、全国で7店舗オープンしました。

モバステlite

モバステliteは2025年5月12日(月)より、全国で7店舗オープン!

今後もフランチャイズ展開を予定しています。

■モバステliteについて

「スマホの修理も買取も1店舗で全て完結!」

スマホ修理店とスマホ買取専門店の専門知識を掛け合わせてよりよいサービスを。

モバステliteは、現在全国に7店舗展開中で、茨城・埼玉・千葉・静岡に店舗があります。

今後も事業規模を拡大していきます。

スマホのバッテリー交換・液晶交換・基板修理等のスマホ修理はもちろん、代金分割中のスマホや傷のあるスマホも高価買取します!

■5月12日オープン店舗一覧

【モバステlite土浦店】

〒300-0037 茨城県土浦市桜町1丁目6-14 TRSビル2階

【モバステlite MEGAドン・キホーテ浦和原山店】

〒336-0931 埼玉県さいたま市緑区原山4丁目3-3 MEGAドン・キホーテB1F

【モバステlite蓮田店】

〒349-0111 埼玉県蓮田市東4丁目5-13 MEGAドン・キホーテ蓮田店1F

【モバステlite市原五井店】

〒290-0081 千葉県市原市五井中央西2丁目8-33 小宮ビル3F奥

【モバステlite MEGAドン・キホーテ成東店】

〒289-1326 千葉県山武市成東1808-1 MEGAドン・キホーテ成東店1階

【モバステlite松戸店】

〒271-0092 千葉県松戸市松戸1836-2 にしきのビル5階

【モバステliteドン・キホーテ静岡 SBS通り店】

〒422-8026 静岡県静岡市駿河区富士見台2丁目1-11

