【UTB:G Vol.7】 5月12日発売 価格:1,980円

「UTB:G Vol.7」表紙

ワニブックスは、「アップトゥボーイ」特別編集のムック本「UTB:G Vol.7」を5月12日に発売した。価格は1,980円。

Vol.7の表紙を飾るのは北野瑠華さん。巻頭の22ページ超ロンググラビアでは、SKE48卒業後に発売した写真集が話題となり、グラビア、舞台にと超多忙な彼女が、沖縄でのリラックスした笑顔や断端な脱ぎっぷりを披露する。

巻末グラビアは前号に引き続いて相楽伊織さんが担当。異例となる連続登場となる今号では、沖縄を舞台にいつもより開放的な彼女が楽しめる14ページのグラビアが掲載されている。

そのほか、蓬莱舞さん、矢野ななかさん、森脇梨々夏さん、蒔埜ひなさん、水瀬さららさん(JamsCollection)らの最新の撮り下ろし水着グラビアを収録している。

「UTB:G Vol.7」裏表紙

