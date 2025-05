irienchyが、5月14日にメジャーデビューシングル「飛行船」を配信リリースする。これにあわせ、同楽曲のミュージックビデオがプレミア公開されることが決定した。「飛行船」は現在フジテレビ系『奇跡体験!アンビリバボー』4月クールエンディングテーマに起用されている楽曲。ミュージックビデオのプレミア公開は5月14日(水) 00:00から行われる。irienchyは2020年に結成され、これまでインディーズで活動してきた4人組ロックバンドだ。デビュー曲「飛行船」は、人生を飛行船になぞらえて、結成から5年を経てメジャーデビューを飾る自らの想いをストレートに綴ったロックナンバー。Music Videoでもその世界感が爽快に演出され、清々しい映像が繰り広げられる注目の作品となっている。

5月14日(水)に渋谷Milkywayにて行われるライブ、oldflame×Happiness to you pre.「KESHOU DE MUSOU」TOURに出演いたします。こちらのライブを、Instagram LIVEにて生配信いたします(生配信はirienchyのライブのみ)。irienchy Instagramアカウント https://www.instagram.com/irienchy/

イベント出演情報



5月14日(水)<oldflame×Happiness to you pre.「KESHOU DE MUSOU」TOUR> @ 渋谷・Milkyway5月24日(土)<とびらの向こう側&熱烈峻厳Pre.「関越歌合戦Vol.1」> @ 新潟・CLUB RIVERST6月8日(日) 名古屋ライブサーキット<SAKAE SP-RING 2025>6月29日(日)<Coming Up Next!Fm yokohama Early Summer Live> @ 横浜ReNY beta※無料招待ライブ 応募締め切り6月6日(金) 23:59まで https://t.livepocket.jp/e/s-xms