星野源、全国ツアー公式グッズに “たべっ子どうぶつ”コラボとニセ明アクスタが登場
星野源が6年半ぶりのニューアルバム『Gen』を5月14日（水）にリリースし、翌5月15日（木）から全国ツアー＜Gen Hoshino presents MAD HOPE＞をスタートさせる。このたび、公式ツアーグッズのラインナップへ新たに「たべっ子どうぶつ × ほしのげん」と「ニセ明のアクリルスタンド “MAD HOPE”」の2アイテムが加わることが発表された。
▲「たべっ子どうぶつ × ほしのげん」
▲「ニセ明のアクリルスタンド “MAD HOPE”」
「ニセ明のアクリルスタンド “MAD HOPE”」は、昨年、星野のメンバーシップサイト『YELLOW MAGAZINE＋』の会員限定グッズとして即日完売した人気アイテムの新バージョン。ラメ加工が施され、ニセ明の煌びやかなライブパフォーマンスの一瞬を切り取った、本ツアー仕様の“MAD HOPE”なデザインに仕上がっている。
価格は「たべっ子どうぶつ × ほしのげん」が500円、「ニセ明のアクリルスタンド “MAD HOPE”」が2500円（いずれも税込価格）。5月15日（木）より各公演会場およびオンラインショップ「A!SMART」にて販売が開始される。なお、ツアーグッズの会場販売はチケットをお持ちでない方も利用可能だ。
さらに、ツアー各会場のCD・Blu-ray・DVD販売ブースにてアルバム『Gen』を購入した方に会場限定特典として「オリジナルポストカード2種セット」を先着でプレゼント。ツアーおよび公式グッズに関する最新情報は、『Gen Hoshino presents MAD HOPE』特設サイトおよび星野源の公式SNSで随時アップロードされている。
また、アルバム『Gen』のリリースを記念して、発売日前日の5月13日（火）より、対象CDショップにて2023年1月に行われたイベント『Gen Hoshino presents “Reassembly”』のフォトパネル展を開催。あわせてオフィシャルグッズも期間限定で販売される。対象店舗などの詳細はビクターエンタテインメントのホームページにて。
リリース情報
2025年5月14日（水）発売
Pre-add/Pre-save（事前登録）：https://genhoshino.lnk.to/Gen_digital_pre
◆形態
“Gen” Box Set “Poetry” [VIZL-2438]／\7,480（税込）
“Gen” Box Set “Visual” Blu-ray [VIZL-2436]／\8,910（税込）
“Gen” Box Set “Visual” DVD [VIZL-2437]／\8,910（税込）
通常盤 [VICL-66033]／（税込）\3,410（税込）
予約：https://genhoshino.lnk.to/Gen
▲Box Set
▲通常盤
◆収録曲
01. 創造
02. Mad Hope (feat. Louis Cole, Sam Gendel, Sam Wilkes)
03. Star
04. Glitch
05. 喜劇
06. 2 (feat. Lee Youngji)
07. Melody
08. 不思議
09. Memories (feat. UMI, Camilo)
10. 暗闇
11. Why
12. 生命体
13. Eden (feat. Cordae, DJ Jazzy Jeff)
14. Sayonara
15. 異世界混合大舞踏会
16. Eureka
◆各初回限定盤
*各盤共に印籠箱仕様。CD、アルバムブックレットを同梱
◆Box Set “Poetry”
・星野源、書き下ろしの詩と散文を綴じた写真詩集『Mad Hope』
・川島小鳥による特製撮り下ろしポスター3種
・ライナーノーツ「From 808 Studio」
◆Box Set “Visual” Blu-ray / DVD
・Gen Hoshino presents Reassembly LIVE (2h35min)
01. 化物 02. 桜の森 03. ミスユー 04. Present 05. 不思議 06. うちで踊ろう 07. Continues
08. SUN 09. ある車掌 10. 日常 11. 喜劇 12. Hello Song 13. 星野源へのお祝いコメント
14. トークパート 15. ニセ明へのお祝いコメント 16. 君は薔薇より美しい
17. 夏のクラクション 18. REAL 19. 異世界混合大舞踏会（feat. ニセ）
・Gen Hoshino presents Reassembly EXTRA (2h12min)
・アフター (バースデー) パーティー
・トークセレクション
・ドキュメンタリー
・ニセ明「なめとんか」Live at 大阪城ホール
・Akira Nise presents Fake 創作密着ドキュメンタリー「ニセ明と仲間たち、2025 春」
・川島小鳥による特製撮り下ろしポスター1種
◆チェーン別オリジナル購入特典
下記チェーン店、および、ショッピングサイトにて5月14日発売 6th Album『Gen』（VIZL-2436 / VIZL-2437 / VIZL-2438 / VICL-66033）をお買い上げの方に、下記特典を先着でプレゼント致します。各特典ともに数に限りがございますので、お早めにご予約・お買い求め下さい。
・Amazon.co.jp | メガジャケ
※Amazon.co.jp では、特典付き商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典付き商品をお買い求め下さい。
・TOWER RECORDS 全国各店 / TOWER RECORDS ONLINE | オリジナル“Gen”バッジ A type
・HMV全国各店 / HMV & BOOKS online | オリジナル“Gen”バッジ B type
・TSUTAYA RECORDS 全国各店 | オリジナル“Gen”バッジ C type
・楽天ブックス | オリジナル“Gen”バッジD type
※楽天ブックスでは、特典付き商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典付き商品をお買い求め下さい。
・セブンネットショッピング | オリジナル“Gen”バッジ E type
・A!SMART | オリジナル“Gen”バッジ F type
・VICTOR ONLINE STORE | オリジナル“Gen”バッジ G type
・その他、一般店 | オリジナル“Gen”バッジ H type
※上記各特典ともに数に限りがございます。お早めにご予約下さい。
※一部、特典の取扱いが無い店舗もございます。予めご了承下さい。
※確実に入手をご希望の方は、事前に各店舗様へご確認いただくことをお奨めいたします。
詳細：https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A023121/339.html
ツアー情報
2025年
5月15日（木）- 16日（金） 愛知・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）ホールA
5月24日（土）- 25日（日） 北海道・北海道立総合体育センター（北海きたえーる）
5月31日（土）- 6月1日（日）埼玉・さいたまスーパーアリーナ
6月11日（水）- 12日（木） 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
6月18日（水）- 19日（木） 福岡・マリンメッセ福岡A館
6月24日（火）- 25日（水） 大阪・大阪城ホール
7月12日（土）- 13日（日） 沖縄・沖縄アリーナ
●追加公演
9月21日（日）大阪・京セラドーム
10月18日（土）- 19日（日）神奈川・Kアリーナ横浜
チケット金額：指定席 ￥11,000（税込）
※全席指定
※4歳以上チケット必要／入場に関する年齢制限無し。3歳以下のお子様は保護者の膝上鑑賞に限りチケット不要です。お座席を必要とする場合は、チケットが必要となります。
※チケット代金とは別途、プレイガイド規定の手数料がかかります。
※チケットはすべて電子チケットでの販売となります。
星野源 6th Album『Gen』会場限定特典
星野源 各会場にご来場の際はぜひチェックしてみてください！
＜特典内容＞
会場限定特典：オリジナルポストカード2種セット
＜対象商品＞
星野源
2025年5月14日(水)発売
6th Album『Gen』
・Gen Box Set “Poetry” (BOX+CD+BOOK・初回限定盤) VIZL-2438／7,480円(税込)
・Gen Box Set “Visual” (BOX+CD+2Blu-ray・初回限定盤) VIZL-2436／8,910円(税込)
・Gen Box Set “Visual” (BOX+CD+3DVD・初回限定盤) VIZL-2437／8,910円(税込)
・Gen (CD・通常盤) VICL-66033／3,410円(税込)
※CD・Blu-ray・DVD販売ブースのオープン時間は、オフィシャルグッズ販売時間に準じます。
※チェーン別オリジナル購入特典（オリジナル“Gen”バッジ）も対象となります。
※特典は予定数に達し次第終了となります。
対象CDショップにてスペシャル企画実施
星野源 6th Album『Gen』の発売を記念して、対象CDショップにてスペシャル企画が決定！
下記の対象店舗において、2023年1月に行われたイベント『Gen Hoshino presents “Reassembly”』のフォトパネル展を開催！さらに、オフィシャルグッズも期間限定で販売いたします。
ぜひこの機会にお近くのCDショップに足を運んでみてください！
≪実施期間≫
2025年5月13日（火）各店開店時〜
※時間は各店舗の営業時間に準じます。
※開催期間は店舗により異なります。また変更になる可能性もございますので、ご来店の際にはご注意ください。
＜フォトパネル展＞
【対象CDショップ】
＜タワーレコード＞
渋谷店 / 仙台パルコ店 / 京都店 / 広島店 / 福岡パルコ店 / 神戸店 / イオンレイクタウン店 / 新宿店 / 東浦店 / 上田店 / 梅田NU茶屋町店 / 浦和店 / ららぽーとTOKYO-BAY店 / アミュプラザ博多店 / あべのHoop店 / アリオ川口店 / アリオ鷲宮店 / 那覇店 / アミュプラザ鹿児島店 / ららぽーと立川立飛店 / 札幌パルコ店 / なんばパークス店
＜HMV＞
立川 / 札幌ステラプレイス / HMV&BOOKS SHIBUYA / 大宮アルシェ/ イオンモール川口前川 / 栄 / 三宮オーパ / イトーヨーカドー宇都宮 / ラゾーナ川崎 / 阪急西宮ガーデンズ
オフィシャルグッズ販売
Onpu T-Shirt/Pink 130/S/M/L/XL/XXL 各\3,800
Onpu T-Shirt/Green 130/S/M/L/XL/XXL 各\3,800
Onpu Sports Towel \2,000
Outside Keychain/Yellow \1,800
Onpu Keychain/Green \1,800
※価格は全て税込み価格となります。
※取り扱いグッズの内容は店舗によって異なりますのでご注意ください。また、数に限りが
ありますため、期間中でも売り切れ次第販売終了となります。予めご了承ください。
【対象CDショップ】
＜タワーレコード＞
渋谷店 / 新宿店 / 仙台パルコ店 / 京都店 / 広島店 / 福岡パルコ店 / 神戸店 / 梅田NU茶屋町店 / アミュプラザ博多店 / あべのHOOP店 / 札幌パルコ店 / なんばパークス店 / イオンレイクタウン店 / 東浦店 / 上田店 / 浦和店 / ららぽーとTOKYO-BAY店 / アリオ川口店 / アリオ鷲宮店 / 那覇店 / アミュプラザ鹿児島店 / ららぽーと立川立飛店
＜HMV＞
栄 / 三宮オーパ / 立川 / 札幌ステラプレイス / イトーヨーカドー宇都宮 / ラゾーナ川崎
阪急西宮ガーデンズ / イオンモール川口前川 / 大宮アルシェ / HMV&BOOKS SHINSAIBASHI
【ご注意】
※取り扱い内容やアイテム、販売開始予定日は店舗により異なります。詳細はご購入希望店舗へお問い合わせの上ご来店ください。
※各商品数には限りがございます。予めご了承ください。
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