¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥¥ì¥¤¤Ë¡×À¶ÁÝ¤â¥Ê¥¤¥¹¥×¥ì¡¼¡¡·àÅª¡ÖB2¾º³Ê¡×¥Ð¥¹¥±¥¯¥é¥Ö¤ËËÜµòÃÏ¡¦²£ÉÍÉðÆ»´Û¤â¾Þ»¿
B3¥ê¡¼¥°½êÂ°¤Î¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö¡Ö²£ÉÍ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¡×¤¬¡¢B2¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿½Ë¾¡¤Î¿å¤«¤±¸å¤Ë¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤ò¤¤ì¤¤¤ËÀ¶ÁÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¡¢X¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥¥ì¥¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£Æ±¥¯¥é¥Ö¤Î¥Û¡¼¥à¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²£ÉÍ»Ô¤ÎÂÎ°é»ÜÀß¡Ö²£ÉÍÉðÆ»´Û¡×¤Ï2025Ç¯5·î12Æü¡¢¸ø¼°X¤Ç¤³¤¦Êó¹ð¤·¤¿¡£
¾º³Ê½Ë¤¤¤Î¡Ö¿å¤«¤±¡×¤Ç¾²¤Ï¿å¿»¤·¢ªÀ¶ÁÝ¤Ç¥Ô¥«¥Ô¥«¤Ë
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ï¡¢Ãª¤Ê¤É¤Ë¥´¥ß1¤Ä¤Ê¤¯¡¢¥ï¥Ã¥¯¥¹¤ò¤«¤±¤¿¤è¤¦¤Ë¾²¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°Æü¤Î5·î11ÆüÍ¼¤Ï¡¢B2¾º³Ê¤ò¤«¤±¤Æ¡¢²£ÉÍ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¤¬¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î½à·è¾¡¤Ç´ä¼ê¥Ó¥Ã¥°¥Ö¥ë¥º¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
´ä¼ê¤È¤Ï1¾¡1ÇÔ¤Ç¡¢¸å¤¬¤Ê¤¤»î¹ç¤À¡£2¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢·ã¤·¤¯¶¥¤ê¹ç¤¤¡¢²£ÉÍ¤Ï¡¢»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤Ç2ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢»î¹ç½ªÎ»¤Þ¤Ç0.1ÉÃ¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥È¥ì¥¤¡¦¥Ü¥¤¥É·Áª¼ê¤¬·àÅª¤ÊµÕÅ¾¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ77ÂÐ76¤Ç»î¹ç¤¬½ª¤ï¤ê¡¢²£ÉÍ¤ÎÁª¼ê¤é¤Ï¡¢Êú¤¹ç¤Ã¤Æ´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£
¤Û¤ÜËþ°÷¤È¤Ê¤ë2000¿Í°Ê¾å¤ÎÍè¾ì¼Ô¤é¤Ï¡¢ÁíÎ©¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Áª¼ê¤é¤Î²÷µó¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£Åìµþ¤«¤é4Ç¯Á°¤Ë°ÜÅ¾¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡¢»ö¼Â¾å¤ÎB2¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿½Ö´Ö¤À¡£
Áª¼ê¤é¤¬¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ë°ú¤ÍÈ¤²¡¢²Ï¹çÎµ»ù¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤¬¥¹¥Ô¡¼¥Á¤¹¤ë¤È¡¢´î¤Ó¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£
²£ÉÍ¤Î¸ø¼°X¤¬11Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¥¤¥§¡¼¥¤¡ª¡×¤ÈÁª¼ê¤¬À¼¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢B2¾º³Ê¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿²Ï¹ç¥Ø¥Ã¥É¤Ë¡¢Æ¬¤«¤é¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¿å¤ò¤«¤±»Ï¤á¤¿¡£Áª¼ê¤Î1¿Í¤¬²Ï¹ç¥Ø¥Ã¥É¤ÈÊú¤¹ç¤¤¡¢Æ¬¤òÃ¡¤¯¤È¡¢²Ï¹ç¥Ø¥Ã¥É¤Ë¾Ð´é¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¤é¤Ï¡¢´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¤¬¡¢ÂçÎÌ¤Î¿å¤«¤±¤Ç¾²¤Ï¿å¿»¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢²£ÉÍÉðÆ»´Û¤Î¸ø¼°X¤ÏÍâ12Æü¡¢Æ°²èÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢¾²¤ÏÀ¶ÁÝ¤µ¤ì¤Æ¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼Ì¿¿ÉÕ¤¤Ç¾Ò²ð¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼ã¼êÃæ¿´¤ÎÁª¼ê16¿Í¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ8¿Í¤Ç¡¢¤¤ì¤¤¤ËÁÝ½ü¡×
²£ÉÍ¤Î»àÆ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢X¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥¹¥±¤Ê¤é¤Ç¤Ï´ñÀ×¤¬µ¯¤¤¿¡×¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£Ì´¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»î¹ç¸å¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¤Î±£¤ì¤¿¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥×¥ì¡¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¾Þ»¿¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿²£ÉÍÉðÆ»´Û¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï5·î12Æü¡¢J-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¤¦¤Á¤¬ÆÃÊÌ¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ¸å¤ÎÀ¶ÁÝ¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤Ê¤É¤¬ÃúÇ«¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢º£Ä«¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤È¶Ïº¹¤Î»î¹ç¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºòÆü¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£16Æü¤«¤é¤Ï·è¾¡¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
²£ÉÍ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï12Æü¡¢¿å¤«¤±¸å¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èºà¤Ë¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö¼ã¼êÃæ¿´¤ÎÁª¼ê16¿Í¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ8¿Í¤Ç¡¢¤¤ì¤¤¤ËÁÝ½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥Ã¥×¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¼ì¤ÊÁÝ½ü¤ò¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÉðÆ»´Û¤¬5Ç¯Á°¤Ë¿·ÃÛ¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤È¡¢¤¤ì¤¤¤Ê»ÜÀß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¤â¡¢¤¤ì¤¤¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ë¤È¤Æ¤â¶¨ÎÏÅª¤Ç¡¢²Ï¹ç¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤â¡¢»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ø°ìÈÖ¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¤ªµÒ¤µ¤ó¡Ù¤È»¾¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡ÊJ-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¡¡Ìî¸ýÇîÇ·¡Ë