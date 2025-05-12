¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¿Íµ¤¤Î¡ÖWAGYU¡×¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ç¥Ô¥ó¥Á¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ»ÅÆþ¤ìÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¡Ä¡× ÀÇÎ¨50%Ä¶¤â
µíÆùÂç¹ñ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¡ÖWAGYU¡×¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É¤Î±Æ¶Á¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
½µËö¡¢¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÆüËÜ¿©¤Î¤ªº×¤ê¡£Ãæ¤Ç¤â¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ä¡£
µ¼Ô
¡Ö¤³¤Á¤é¡¢¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤ÀÊý¡¹¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÏÏÂµí¤Ç¤¹¡ª¡×
¥¹¥Æ¡¼¥Ð§¤Ï3600±ß¤Û¤É¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Èô¤Ö¤è¤¦¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤È¤Æ¤â¤ä¤ï¤é¤«¤¤¡×
¡Ö¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Æ¡¢Ì£¤âÂç¹¥¤¡ª¡×
Ä´Íý¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÆüËÜ¤ÎÏÂµí¤ÎÍ¢Æþ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë15Ç¯°Ê¾å·È¤ï¤ë°ÂÂå¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ØÏÂµí¥Þ¥¹¥¿¡¼USA¡Ù °ÂÂå¹ÀÌÀ¤µ¤ó
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤¯¤ÈÂ¤ê¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
ÏÂµí¿Íµ¤¤Ë¾è¤ê¡¢Á´ÊÆ¤ËÊ£¿ô¤ÎÁÒ¸Ë¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¿À¸Íµí¡×
ÆüËÜ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÏÂµí¤ÎÍ¢½Ð¤Ï³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢µîÇ¯¡¢ÂæÏÑ¤òÈ´¤¡¢ºÇÂç¤ÎÍ¢½ÐÀè¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤Ë¤¤¤Þ¡¢±Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬´ØÀÇ¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¡ØÏÂµí¥Þ¥¹¥¿¡¼USA¡Ù °ÂÂå¹ÀÌÀ¤µ¤ó
¡Ö36.4%¡¢¤¤¤Þ¼ÂºÝ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤¬Í¢Æþ¤¹¤ëµíÆù¤Ë¤ÏÄÌ¾ï¡¢26.4%¤Î´ØÀÇ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÄêÎÌ¤Þ¤Ç¤ÏÄã¤¤´ØÀÇ¤ÎÍ¥ÀèÏÈ¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤âÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ò¸«±Û¤·¤ÆÍ¢½Ð¹¶Àª¤ò¤«¤±¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¤Û¤È¤ó¤ÉÆÈÀê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢4·î¤«¤é¤Ï10%¤Î¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É¤¬²Ý¤µ¤ì¡¢¸½ºß¡¢36.4%¤â¤Î´ØÀÇ¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÏÂµí¥Þ¥¹¥¿¡¼USA¡Ù °ÂÂå¹ÀÌÀ¤µ¤ó
¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¡ÊÍø±×¡Ë¿ô%¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌä²°¤µ¤ó¤È¤«¡¢¼ÂºÝ¤ËÇã¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×
µÜºêÏÂµí¤¬¿Íµ¤¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¥Ï¥¦¥¹¡£340¥°¥é¥à¤Ç¤ª¤è¤½4Ëü6000±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ë¤¤¤´¤È¤Ê¤É¤ÇµÒ¤¬´î¤ó¤ÇÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤ÏÃÍ¾å¤²¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´ØÀÇ¤¬¤µ¤é¤Ë²Ý¤µ¤ì¤ì¤ÐÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤È¡¢Å¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¿´ÇÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¥Ï¥¦¥¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼
¡ÖÏÂµí¤Ï½Ð¤·Â³¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤Çä¤ì¤ë¤Î¤«¡©¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¤³¤Î¤Þ¤Þ¡ÊÏÂµí¤ò¡Ë»ÅÆþ¤ìÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤¬ÌäÂê¤Ç¤¹¡×
¸½ÃÏ¤ÎÏÂµí¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¾Ü¤·¤¤Á´ÇÀ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤â¡Ä¡£
Á´ÇÀ¥¢¥á¥ê¥«¡¡¿¢ÌÚÍªµ®¤µ¤ó
¡ÖÏÂµí¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ê´ØÀÇÎ¨¤¬¡Ë50.4%¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢´ë¶ÈÅØÎÏ¤Ç¤ÏµÛ¼ý¤Ç¤¤ëÈÏ¤Á¤å¤¦¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ ÃÍ¾å¤²¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×
ÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬¡¢ÏÂµí¿Íµ¤¤Ë¿å¤òº¹¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤Î·üÇ°¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÏÂµí¥Þ¥¹¥¿¡¼USA¡Ù °ÂÂå¹ÀÌÀ¤µ¤ó
¡ÖÀ¯ÉÜ¤ÏÀ¯ÉÜ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤±¤ì¤É¤â¡¢¤â¤¦¤Ò¤È²¡¤·¡¢²¿¤È¤«´ØÀÇ¤ÎÊý¤Ç¤âÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤È¶¨µÄ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÏÂµí¿Íµ¤¤òº¸±¦¤·¤«¤Í¤Ê¤¤ÆüÊÆ¤ÎÀ¯ÉÜ¸ò¾Ä¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
ÀÅ²¬,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
ÆÁÅç,
³¤,
Áòº×,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
Ï·¸å,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
²ð¸î