新規設定ファンド一覧 5月第2週（5月7日～5月9日）
5月第2週（5月7日～5月9日）に新規設定されたファンドは以下の通り。
運用開始日
〇5月9日
ＪＰモルガン・スマート・インカム（為替ヘッジなし、年１回決算型）
運用会社：ＪＰモルガン・アセット・マネジメント
ＪＰモルガン・スマート・インカム（為替ヘッジなし、隔月決算型）
運用会社：ＪＰモルガン・アセット・マネジメント
ＪＰモルガン・スマート・インカム（為替ヘッジあり、年１回決算型）
運用会社：ＪＰモルガン・アセット・マネジメント
ＪＰモルガン・スマート・インカム（為替ヘッジあり、隔月決算型）
運用会社：ＪＰモルガン・アセット・マネジメント
株探ニュース
運用開始日
〇5月9日
ＪＰモルガン・スマート・インカム（為替ヘッジなし、年１回決算型）
運用会社：ＪＰモルガン・アセット・マネジメント
ＪＰモルガン・スマート・インカム（為替ヘッジなし、隔月決算型）
運用会社：ＪＰモルガン・アセット・マネジメント
ＪＰモルガン・スマート・インカム（為替ヘッジあり、年１回決算型）
運用会社：ＪＰモルガン・アセット・マネジメント
ＪＰモルガン・スマート・インカム（為替ヘッジあり、隔月決算型）
運用会社：ＪＰモルガン・アセット・マネジメント
株探ニュース