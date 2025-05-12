新規設定ファンド一覧 5月第2週（5月7日～5月9日） 新規設定ファンド一覧 5月第2週（5月7日～5月9日）

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5月第2週（5月7日～5月9日）に新規設定されたファンドは以下の通り。



運用開始日

〇5月9日

ＪＰモルガン・スマート・インカム（為替ヘッジなし、年１回決算型）

運用会社：ＪＰモルガン・アセット・マネジメント



ＪＰモルガン・スマート・インカム（為替ヘッジなし、隔月決算型）

運用会社：ＪＰモルガン・アセット・マネジメント



ＪＰモルガン・スマート・インカム（為替ヘッジあり、年１回決算型）

運用会社：ＪＰモルガン・アセット・マネジメント



ＪＰモルガン・スマート・インカム（為替ヘッジあり、隔月決算型）

運用会社：ＪＰモルガン・アセット・マネジメント



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