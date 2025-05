◆Travis Japan、文化放送で初冠ラジオ番組決定

【モデルプレス=2025/05/12】文化放送では、5月21日にTravis Japanの特別番組『サンシャインシティpresents Travis Japan you are my Sunshine』(よる7時〜9時)を放送。宮近海斗、七五三掛龍也、吉澤閑也の3人が出演する。同局でTravis Japanの冠番組が放送されるのは、今回が初となる。当番組では、Travis Japanが文化放送でのレギュラー番組を目指し「フリートーク」「音楽」「メール紹介」というラジオの“王道”企画にチャレンジする。さらに、スタッフが企画したさまざまな“ムチャぶり”の仕掛けに3人が奮闘。ラジオを通じて新たな魅力を届ける。また、東京・池袋のサンシャインシティで、現在開催中のTravis Japanとサンシャインシティのコラボ企画の見どころや、最新情報もたっぷりと紹介される。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】