「講談社漫画賞」決定 少年・少女・総合3部門の作品＆作者プロフィール
第49回（2025年度）「講談社漫画賞」3部門が決定した。選考委員は、安藤なつみ・海野つなみ・小川悦司・久米田康治・はやみねかおる・三田紀房・幸村誠 （五十音順・敬称略）。
【画像】気になる！「講談社漫画賞」受賞3作品
◆少年部門 （賞状・ブロンズ像・副賞計二百万円）
『バーサス』
原作：ONE（ワン）氏
漫画：あずま京太郎（あずまきょうたろう）氏
構成：bose（ボーズ）氏
月刊少年シリウス（講談社）
◆少女部門 （賞状・ブロンズ像・副賞百万円）
『恋せよまやかし天使ども』
卯月ココ（うづきここ）氏
デザート（講談社）
◆総合部門 （賞状・ブロンズ像・副賞百万円）
『ヒストリエ』
岩明均（いわあきひとし）氏
アフタヌーン（講談社）
【受賞者プロフィール】
【少年部門】
●『バーサス』（月刊少年シリウス／講談社）
ONE（ワン）氏
生年月日／非公開
出身地／非公開
デビュー作／『モブサイコ100』裏サンデー
他代表作／『ワンパンマン』 （原作担当）となりのヤングジャンプ
『バグエゴ』 （原作担当）ウルトラジャンプ
あずま京太郎（あずま きょうたろう）氏
生年月日／非公開
出身地／非公開
デビュー作／『セイクリッドセブン』月刊少年シリウス
他代表作／『サクラブリゲイド』（漫画担当）月刊少年シリウス
『THE KING OF FIGHTERS 〜A NEW BEGINNING〜』（漫画担当）月刊少年シリウス
『THE KING OF FIGHTERS 外伝 ー炎の起源ー 真吾、タイムスリップ！行っきまーす！』（漫画担当）月刊少年シリウス
『テンカイチ 日本最強武芸者決定戦』 （漫画担当）月刊ヤングマガジン
bose（ボーズ）氏
生年月日／非公開
出身地／非公開
デビュー作／『刻命のゴーレム』ミラクルジャンプ
他代表作／『XEVEC』（原作担当）週刊少年マガジン
【少女部門】
●『恋せよまやかし天使ども』（デザート／講談社）
卯月ココ（うづき ここ）氏
生年月日／非公開
出身地／非公開
デビュー作／『こいで、こがれて』デザート
他代表作／『ほてりほてってファーストキス』デザート
【総合部門】
●『ヒストリエ』（アフタヌーン／講談社）
岩明均（いわあき ひとし）氏
生年月日／1960年7月28日
出身地／東京都台東区
デビュー作／『ゴミの海』モーニングオープン増刊
他代表作／『寄生獣』アフタヌーン
【画像】気になる！「講談社漫画賞」受賞3作品
◆少年部門 （賞状・ブロンズ像・副賞計二百万円）
『バーサス』
原作：ONE（ワン）氏
漫画：あずま京太郎（あずまきょうたろう）氏
構成：bose（ボーズ）氏
月刊少年シリウス（講談社）
◆少女部門 （賞状・ブロンズ像・副賞百万円）
『恋せよまやかし天使ども』
卯月ココ（うづきここ）氏
デザート（講談社）
『ヒストリエ』
岩明均（いわあきひとし）氏
アフタヌーン（講談社）
【受賞者プロフィール】
【少年部門】
●『バーサス』（月刊少年シリウス／講談社）
ONE（ワン）氏
生年月日／非公開
出身地／非公開
デビュー作／『モブサイコ100』裏サンデー
他代表作／『ワンパンマン』 （原作担当）となりのヤングジャンプ
『バグエゴ』 （原作担当）ウルトラジャンプ
あずま京太郎（あずま きょうたろう）氏
生年月日／非公開
出身地／非公開
デビュー作／『セイクリッドセブン』月刊少年シリウス
他代表作／『サクラブリゲイド』（漫画担当）月刊少年シリウス
『THE KING OF FIGHTERS 〜A NEW BEGINNING〜』（漫画担当）月刊少年シリウス
『THE KING OF FIGHTERS 外伝 ー炎の起源ー 真吾、タイムスリップ！行っきまーす！』（漫画担当）月刊少年シリウス
『テンカイチ 日本最強武芸者決定戦』 （漫画担当）月刊ヤングマガジン
bose（ボーズ）氏
生年月日／非公開
出身地／非公開
デビュー作／『刻命のゴーレム』ミラクルジャンプ
他代表作／『XEVEC』（原作担当）週刊少年マガジン
【少女部門】
●『恋せよまやかし天使ども』（デザート／講談社）
卯月ココ（うづき ここ）氏
生年月日／非公開
出身地／非公開
デビュー作／『こいで、こがれて』デザート
他代表作／『ほてりほてってファーストキス』デザート
【総合部門】
●『ヒストリエ』（アフタヌーン／講談社）
岩明均（いわあき ひとし）氏
生年月日／1960年7月28日
出身地／東京都台東区
デビュー作／『ゴミの海』モーニングオープン増刊
他代表作／『寄生獣』アフタヌーン