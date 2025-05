第49回(2025年度)「講談社漫画賞」3部門が決定した。選考委員は、 安藤なつ み・海野つなみ・小川悦司・ 久米田康治 ・はやみねかおる・ 三田紀房 ・幸村誠 (五十音順・敬称略)。◆少年部門 (賞状・ブロンズ像・副賞計二百万円)『バーサス』原作:ONE(ワン)氏漫画:あずま京太郎(あずまきょうたろう)氏構成:bose(ボーズ)氏月刊少年シリウス(講談社)◆少女部門 (賞状・ブロンズ像・副賞百万円)『恋せよまやかし天使ども』卯月ココ(うづきここ)氏 デザート (講談社)

◆総合部門 (賞状・ブロンズ像・副賞百万円)『ヒストリエ』岩明均(いわあきひとし)氏アフタヌーン(講談社)【受賞者プロフィール】【少年部門】●『バーサス』(月刊少年シリウス/講談社)ONE(ワン)氏生年月日/非公開出身地/非公開デビュー作/『モブサイコ100』裏サンデー他代表作/『 ワンパンマン 』 (原作担当)となりのヤングジャンプ『バグエゴ』 (原作担当)ウルトラジャンプあずま京太郎(あずま きょうたろう)氏生年月日/非公開出身地/非公開デビュー作/『 セイクリッドセブン 』月刊少年シリウス他代表作/『サク ラブリ ゲイド』(漫画担当)月刊少年シリウス『THE KING OF FIGHTERS 〜A NEW BEGINNING〜』(漫画担当)月刊少年シリウス『THE KING OF FIGHTERS 外伝 ー炎の起源ー 真吾、タイムスリップ!行っきまーす!』(漫画担当)月刊少年シリウス『テンカイチ 日本最強武芸者決定戦』 (漫画担当)月刊ヤングマガジンbose(ボーズ)氏生年月日/非公開出身地/非公開デビュー作/『刻命のゴーレム』ミラクルジャンプ他代表作/『XEVEC』(原作担当)週刊少年マガジン【少女部門】●『恋せよまやかし天使ども』( デザート /講談社)卯月ココ(うづき ここ)氏生年月日/非公開出身地/非公開デビュー作/『こいで、こがれて』 デザート 他代表作/『ほてりほてってファーストキス』 デザート 【総合部門】●『ヒストリエ』(アフタヌーン/講談社)岩明均(いわあき ひとし)氏生年月日/1960年7月28日出身地/東京都台東区デビュー作/『ゴミの海』モーニングオープン増刊他代表作/『 寄生獣 』アフタヌーン