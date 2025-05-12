

5月第2週の上昇ランキングの上位にはテクノロジー関連ファンドが並びました。1位の「ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏクリーンテック」の主要投資対象は日本を含む世界各国のクリーンテクノロジー関連企業の株式などです。2位の「ＧＲＡＮ ＮＥＸＴテクノロジー」は日本を含む世界各国のテクノロジー関連企業の株式などを主要投資対象とし、ＥＳＧに関する各企業の取り組みとそれらが株価に与える影響度を詳細に分析した上で、各企業の将来の成長性を予測しつつ、ポートフォリオを構築しています。



下落ランキングの上位は遺伝子・ゲノム関連ファンドとなっています。





○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 +8.89％ ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏクリーンテック

運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント



2位 +8.34％ ＧＲＡＮ ＮＥＸＴテクノロジー

運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント



3位 +7.89％ アジア半導体関連フォーカスファンド（ライジング・セミコン・アジア

運用会社:ＳＢＩ岡三アセットマネジメント







○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 -7.79％ ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ遺伝子工学

運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント



2位 -7.44％ ワールド・ゲノムテクノロジー・オープンＢコース

運用会社:野村アセットマネジメント



3位 -7.19％ ワールド・ゲノムテクノロジー・オープンＡコース

運用会社:野村アセットマネジメント



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