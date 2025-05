過去には日本で大炎上…NMIXX、アメリカ超大型フェスで大役抜擢！観客を圧倒

ガールズグループNMIXXが、アメリカの人気大型音楽フェス「iHeartRadio Wango Tango」で華やかなオープニングステージを飾った。

NMIXXは5月10日(現地時間)、アメリカ・ロサンゼルスのハンティントンビーチで開催された「2025 iHeartRadio Wango Tango」に出演。NMIXXは、かつてレディー・ガガやアリアナ・グランデもパフォーマンスしたオープニングを任され、イベントの幕開けを飾った。

グループの代表曲『DASH』『Run For Roses』『See that?』などをバンドアレンジと安定したライブパフォーマンスで披露し、観客から熱い反応を引き出した。また、『DICE』『Love Me Like This』『Soñar (Breaker)』メドレーでは会場の熱気を最高潮にまで引き上げた。

(写真=​​​​NMIXX公式X)メンバーとメーガン・トレイナー

実力を存分に発揮したNMIXXは、この圧巻のステージで現地ファンを魅了。国内外での活躍を続け、人気上昇を見せている。

そんなNMIXXは現在、昨年10月にソウルからスタートした全12都市・20公演規模の2度目のファンコンサートツアー「NMIXX 2ND FAN CONCERT “NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB”」を行っている。5月2日のマニラ、4日のバンコク公演を成功させたNMIXXは、今後5月31日〜6月1日に東京、6日にメルボルン、8日にシドニー、28日にマカオを訪れ、グローバルなファンとの交流を続けていく予定だ。