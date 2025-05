オルタナティブロック界を代表的するバンド、ザ・スマッシング・パンプキンズが、12年ぶりとなる来日公演を開催することが12日、発表された。今回のツアーでは、25年ぶりとなる東京・日本武道館公演を含む全国5都市を巡る。スマッシング・パンプキンズが日本で最後にライブを行ったのは、2013年の『SUMMER SONIC』。以来、長らく来日公演の実施はなかったが、近年のバンド再編や継続的な作品リリースもあり、ついに今回のツアーが実現した。

なかでも注目されるのは、日本武道館での公演。スマッシング・パンプキンズが同会場に立つのは、00年6月30日以来、実に25年ぶり。当時は解散ツアーの一環として行われ、その模様は映像作品『Live at Budokan』としても知られている。歴史的なステージとなったこの公演が、今回新たな形で蘇る。同ツアーでは、オリジナルメンバーであるビリー・コーガン(ボーカル/ギター)、ジミー・チェンバレン(ドラム)、ジェイムス・イハ(ギター)に加え、新メンバーのキキ・ウォン(ベース)を迎えた編成で、現在のスマッシング・パンプキンズの姿を披露する。近年は23年の3幕構成アルバム『ATUM: A Rock Opera In Three Acts』や、24年の通算13作目のアルバム『Aghori Mhori Mei』など、精力的な制作活動を継続しており、今回のステージでもその集大成を体感できる内容となりそうだ。■ザ・スマッシング・パンプキンズ ジャパンツアー2025 概要9月15日(月・祝) 愛知・COMTEC PORTBASE開場:午後6時/開演:午後7時9月17日(水) 東京・日本武道館開場:午後6時/開演:午後7時9月21日(日) 大阪・Zepp Namba開場:午後5時/開演:午後6時9月24日(水) 福岡・Zepp Fukuoka開場:午後6時/開演:午後7時9月25日(木) 広島文化学園HBGホール開場:午後6時/開演:午後7時