アメリカ生まれの人気キャラクター「Care Bears(ケアベア)」の新商品が、5月15日(木)からPLAZA・MINiPLA、MOONBAT ONLINE SHOPで先行発売、5月30日(金)からは全国の店舗で一般発売される。

ケアベア折りたたみ日傘が5月15日発売

ケアベアは「ケア・ア・ロット」という雲の上の国に住むキャラクターで、おなかのシンボルマークはそれぞれの得意なことや役割を示している。





今回発売される商品には、ホワイトのスパークルハートベア、ピンクのチアベア、イエローのファンシャインベア、ミントグリーンのウィッシュベア、ブルーのグランピーベア、パープルのシェアベアと、グリーンのグッドラックベアの7匹が登場する。

キャラクターごとに異なる表情をモチーフにした専用ケースが付いた「ケアベア ケース入りコンパクト折りたたみ日傘」(3300円)は全6色展開。カラビナ付きでバッグに装着でき、UVカット・遮光・遮熱効果に優れ、撥水加工も施されており、晴れの日も雨の日もオールシーズン活躍するアイテムとなっている。

折りたたみ日傘(全6色 3300円)

キャラクターごとに異なる表情をモチーフにした専用ケースつき

ケアベアの顔のかたちをしたダイカット仕様で、ぴたっとくっつき、包むだけでポーチに早変わりする「ケアベア ダイカットくっつきタオル」(全6色 1320円)もお目見えする。

くっつきタオル ダイカット仕様(全6色 1320円)

傘などを包むポーチにもなる

全面プリントデザインの「ケアベア 全面プリント柄くっつきタオル」(全6色 1320円)は、ホワイトの代わりにグリーンのグッドラックベアを加えた6色展開で、タオルとしての機能性とデザイン性を兼ね備えたアイテムとなっている。

くっつきタオル 全面プリント仕様(全6色 1320円)

機能性もデザイン性も備えたアイテム

「ケアベア」の折りたたみ日傘とくっつきタオルは、5月15日(木)からPLAZA・MINiPLA、MOONBAT ONLINE SHOPにて先行発売、5月30日(金)より全国小売店で順次発売予定。紹介した商品の価格は全て税込み。



Care Bears and related trademarks:

TM & (C)2025 Those Characters From Cleveland, LLC.

Used under license by MOONBAT CO., LTD.