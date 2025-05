文化放送では、Travis Japanが出演する特別番組『サンシャインシティpresents Travis Japan you are my Sunshine』を2025年5月21日(水)午後7時00分から放送する。

今回の特別番組では、Travis Japanのメンバー・ 宮近海斗、七五三掛龍也、吉澤閑也の出演が決定。

文化放送でTravis Japanの冠ラジオ番組がオンエアされるのは、今回が初めてとなる。

当番組では、Travis Japanが文化放送でのレギュラー番組を目指し、「フリートーク」・「音楽」・「メール紹介」というラジオの“王道”企画にチャレンジするほか、スタッフが企画したさまざまな“ムチャぶり”の仕掛けに3人が大奮闘。ラジオを通じ、彼らの新たな魅力を満載に届ける。

また、東京・池袋のサンシャインシティで、現在開催中のTravis Japanとサンシャインシティのコラボ企画の見どころや最新情報もたっぷりと紹介。

番組では下記のメールテーマでリスナーからのメールを募集する。

①「Travis Japanへのお便り」

文化放送で初の番組パーソナリティを務めるメンバー3人への質問、メッセージ、話してもらいたいこと、“最近こんなことありました!”など、どんなことでもOK。(件名には「お便り」と明記)

②「Japanイチ小さなお悩み相談」

ラジオ番組の定番といえば、お悩み相談! リスナーからの「小さな悩みや相談事、でもメンバーにぜひ答えてほしい悩み相談」を募集。(件名には「小さなお悩み」と明記)

メールの宛先は、special@joqr.net まで。

<「Travis Japan×Sunshine City」が開催中>

東京・池袋のサンシャインシティでは、Travis Japanの新曲「Say I do / Tokyo Crazy Night」リリースに合わせたコラボ企画を現在展開中。“You are my Sunshine”をコンセプトに、メンバーがサンシャインシティを満喫するオリジナルムービーの上映や、館内でのフォトパネル・ポスター展示など、ファン必見のイベントを開催している。

「Travis Japan×Sunshine City」特設ページ:https://www.sunshine-travisjapan.jp/

【特別番組概要】

■番組名: 『サンシャインシティ presents Travis Japan you are my Sunshine』

■放送日時: 2025年5月21日(水)午後7時00分~9時00分 *収録番組

■出 演: Travis Japan 宮近海斗、七五三掛龍也、吉澤閑也

■番組メール: special@joqr.net

■推奨ハッシュタグ: #トララジ