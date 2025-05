クリスピー・クリーム・ドーナツにて、2025年に生誕45周年を迎える人気のゲームキャラクター「パックマン」と初めてコラボレーションしたドーナツ3種が登場する「PAC-MAN × Krispy Kreme Doughnuts」を開催!

「パックマン」のレトロポップな世界観をまるごと味わうことができる、見た目も楽しいコラボレーションドーナツが楽しめます☆

クリスピー・クリーム・ドーナツ「パックマン」コラボレーション「PAC-MAN × Krispy Kreme Doughnuts」

販売期間:2025年5月14日(水)〜6月中旬頃

購入制限:1回の会計につき3個まで

販売店舗:全国のクリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗 ※催事及びクリスピー・クリーム・ドーナツ店舗以外の小売店を除く

1980年に誕生したアーケードゲームで、世界中で多くのファンに愛されている「パックマン」

2025年5月22日に迎える「パックマン」生誕45周年を記念し、ゲームでおなじみのキャラクターたちをモチーフにした3種のドーナツがクリスピー・クリーム・ドーナツに登場します。

また、45周年を記念して、限定ドーナツ3種に加え定番人気の「オリジナル・グレーズド」や「チョコ スプリンクル」を一緒に詰め合わせた「パックマン ダズン ハーフ(6個)」が、「パックマン」らしい迷路を描いた限定デザインのボックスで登場です☆

パックマン カスタード スプリンクル​

価格:テイクアウト 410円(税込)/イートイン 418円(税込)

見ても食べても楽しい遊び心あふれる「パックマン」45周年コラボドーナツ「パックマン カスタード スプリンクル​」が登場。

リングドーナツの上にカスタード風味のクリームをしぼり、ゴーストたちをイメージしたカラフルなスプリンクルをちりばめ、トッピングにおなじみのパックマンのモナカをのせたドーナツです。

パックマンがゴーストたちをパクパクと食べるゲームの世界観が、ドーナツで再現されています。

ゴースト チョコレート

価格:テイクアウト 410円(税込)/イートイン 418円(税込)

チョコレートクリームを包んだ生地をアーケードゲームの世界観をイメージしたビターチョコでコーティングした「ゴースト チョコレート」

ブルーコーティングとイエローコーティングで迷路の線を描き、ゴーストたちのモナカをのせた一品です。

往年の「パックマン」ファンも大興奮間違いなしの、ゲームからそのまま飛び出してきたかのような「パックマン」の世界が楽しめます。

パワー ストロベリー​

価格:テイクアウト 388円(税込)/イートイン 396円(税込)

「パワー ストロベリー」は、「パックマン」のボーナスアイテムに見立てた、味も見た目もいちごのドーナツ。

ストロベリークリームを包んだ生地をストロベリーアイシングでおおってゲームのような真っ赤ないちごが表現されています。

緑のクリームでいちごのへたを絞って、仕上げに白いシュガースプレーをトッピングしたメニューです。

パックマン ダズン ハーフ(6個)​

価格:テイクアウト 1,825円((税込)/イートイン 1,859円(税込)

パックマン カスタード スプリンクル、ゴースト チョコレート、パワー ストロベリーの3種に、定番のオリグレ、人気のチョコ スプリンクルをプラスした「パックマン ダズン ハーフ(6個)​」

数量限定の「パックマン」コラボデザインボックスで提供されます!

※数量限定のため、通常ボックスでの提供になる可能性があります

PAC-MAN BOX購入者限定ステッカー​

配布期間:2025年5月14日(水)〜なくなり次第終了

配布条件:パックマン ダズンハーフ(6個)を店頭にて購入された方(QOピックアップも含む)

「パックマン ダズンハーフ(6個)」を購入された方に、1会計につき1枚コラボステッカーを店頭にてプレゼント。

ステッカーのデザインは全7種で、抽選BOXからランダムに配布されます。

さらに、数量限定で“当たりステッカー”も混ざっており、“当たりステッカー”を引いた方には『オリジナル・グレーズド』を1個プレゼント☆

※コラボドーナツを単品で購入された方は対象外です

※“当たりステッカー”を引いた方への「オリジナル・グレーズド」のプレゼントは、当日中のみ引き換えが可能です

※デリバリーで購入された方、催事及びクリスピー・クリーム・ドーナツ店舗以外の小売店での購入は対象外です

※配布は先着順となります。なくなり次第終了です

パックマン ボックス(3個)​​

価格:テイクアウト 1,177円(税込)/イートイン 1,199円)(税込)

パックマン カスタード スプリンクル、ゴースト チョコレート、パワー ストロベリーをアソートした「パックマン ボックス(3個)​​」

「パックマン」をモチーフにしたドーナツ3種をまとめて楽しめるボックスです。

渋谷シネタワー店「パックマン」特別装飾

「パックマン」の生誕の地でもある渋谷エリアにある「渋谷シネタワー店」にて、同期間限定でゲームの世界観を体感できる装飾を実施。

壁面や入口、テーブル上などに迷路のデザインを施し、ゲームの世界に入り込んだような体験を楽しめるほか、

ミニシアターのガラス面にいる「パックマン」が人気No.1の「オリジナル・グレーズド」を食べているように見えるなど、来店するだけでパックマンの世界を味わえる空間に変身します。

渋谷シネタワー店「パックマン」1日店長に就任

1日店長就任日:2025年5月14日(水)、5月21日(水)、5月22日(木)

5月14日の限定ドーナツ販売開始日と21日のお誕生日前夜、22日のお誕生日当日に、「パックマン」が1日店長に就任!

来店されたゲストへ、「パックマン」からの特別なプレゼントが用意されます。

「パックマン」の45周年を記念したコラボドーナツ3種がラインナップ。

クリスピー・クリーム・ドーナツの「パックマン」コラボレーション「PAC-MAN × Krispy Kreme Doughnuts」は、2025年5月14日より販売開始です☆

PAC-MAN TM& ©Bandai Namco Entertainment Inc.

※画像はイメージです

※店舗により価格が異なる場合があります

※販売方法は予告なく変更になることがあります

※なくなり次第終了となります

