プロ直伝の資産運用セミナー！ジャパンウェルスアドバイザーズ「株・投資信託・外貨建一時払保険・ファンドラップ・債券　多くの人が陥る、知っておくべき運用の失敗」

ジャパンウェルスアドバイザーズは、資産運用に関するセミナー「株・投資信託・外貨建一時払保険・ファンドラップ・債券 多くの人が陥る、知っておくべき運用の失敗」を2025年5月19日(月)〜21日(水)に兵庫県2会場にて開催します。

■セミナー概要

タイトル:株・投資信託・外貨建一時払保険・ファンドラップ・債券

多くの人が陥る、知っておくべき運用の失敗

開催日時:2025年5月19日(月)10:00〜11:30(予定)

2025年5月20日(火)14:00〜15:30(予定)

2025年5月21日(水)10:00〜11:30(予定)

受付開始:開始30分前(19日・21日→9:30受付開始、20日→13:30受付開始)

会場 :【三宮会場 19日(月)・20日(火)】

オリエンタルホテル神戸5階 The Royal Ballroom East

(〒650-0034 兵庫県神戸市中央区京町25)

【西宮会場 21日(水)】

西宮神社会館 2階 福の間

(〒662-0974 西宮市社家町1-17)

アクセス:オリエンタルホテル神戸 JR神戸線「三ノ宮駅」より徒歩約10分

JR神戸線「阪神本線元町駅」より徒歩約10分

神戸市営地下鉄海岸線 「旧居留地・大丸前駅」より徒歩7分

お車でお越しの方は地下2階を利用ください。

駐車券をお持ちください(無料)。

西宮神社会館 阪神本線「西宮駅」えびす口より徒歩6分

JR神戸線「さくら夙川駅」より徒歩11分

西宮神社内駐車場利用の場合のみ駐車料金無料

参加費 :無料

定員 :三宮会場40名、西宮会場30名

主催 :ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社

(資産運用の専門医Lifetime IFA)

<お申込み方法>

TEL : 03-4214-8480

MAIL : lifa@jw-advisers.co.jp

<プログラム>

※全セミナーとも、講演は1時間程度を予定していますが、

多少前後する可能性があります。

講師:ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社

資産運用の専門医Lifetime IFA マネージャー 吉田 亜唯梨

<こんな方におすすめ>

・勧められた金融商品に不安がある

・過去に資産運用で損をした経験がある

・投資を始めたいが、何から始めていいか分からない

・金融機関の提案が本当に自分に合っているのか判断できない

・将来のお金に漠然とした不安がある

<このセミナーで得られること>

・金融機関が勧める商品の「落とし穴」とその見抜き方

・プロが実践する“損しにくい”資産運用の考え方

・なぜ多くの人が運用で失敗するのかという本質的な理由

・将来の不安を軽減する、分散投資と長期投資の基本

・信頼できる相談先(アドバイザー)の見極め方

■講師プロフィール

吉田 亜唯梨(よしだ・あいり)

早稲田大学卒業後、大手銀行に入社。

富裕層のお客様を中心に、投資信託・株式・債券・保険・相続・資産承継・遺産整理・遺言・不動産など、資産全般に関する幅広いアドバイス業務に従事。

その後、「顧客のために本当に必要なアドバイスができる働き方」を模索する中でIFAというスタイルに出会い、その理念に深く共感。

個人投資家に寄り添うアドバイザーとしての道を選び、現在はLifetime IFAの立ち上げメンバーとして活動。

講師からのメッセージ:

「不安やストレスを抱えて資産運用をしている人たちのそばに、プロとして寄り添い、医者のように正しい方向へ導くパートナーがいれば、どれだけ安心して資産運用をすることができるでしょうか。

私にできることは、本当に正しい安心できる資産運用を広げ、“人の人生を明るく、豊かな方向に導くこと。

そして、その家族にも幸せを広げる好循環を創っていくこと”だと思い、本気でIFAとして仕事をしています。

セミナーでは、金融機関出身者だからこそお伝えできる、個人投資家が知っておくべき、資産運用に役立つ情報をお伝えできればと思っています。ぜひ、セミナーに参加してください!」

