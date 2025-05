子どもたちが主役となるステージプログラムや、さまざまな職業体験ブースが登場！One Dining Table FES.(ワンダイニングテーブルフェス) vol.3

One Dining Table FES.実行委員会は、2025年5月18日(日)に名古屋・栄のオアシス21で、「みんなでいただきます!」を合言葉に、“子ども食堂の啓発”“食育”といったソーシャルグッドをテーマとするイベント「One Dining Table FES.(ワンダイニングテーブルフェス) vol.3」を開催します。

One Dining Table FES.(ワンダイニングテーブルフェス) vol.3

開催日 : 2025年5月18日(日)

時間 : 10:45〜17:00

会場 : オアシス21

愛知県名古屋市東区東桜1-11-1

料金 : 入場無料

主催 : One Dining Table FES.実行委員会

「One Dining Table FES.」は、「『いただきます。』は楽しい。

を知ってもらいたい!」をコンセプトに、食卓を囲む喜び、子どもたちの成長支援、食育の推進、そして子ども食堂への理解を広げることを目指し、NPO法人One Dining Tableと有志によって立ち上がった取り組み。

過去2回の開催では、2023年に約3万5千人、2024年には約4万2千人の方々に来場いただき、2025年で3回目の開催を迎えます。

5月18日(日)は、子どもたちが主役となるステージプログラムや、さまざまな職業体験ブースが登場。

高校生以下を対象としたお弁当の無料配布(数量限定)に加え、2025年は新たな企画にも挑戦します。

ステージではキッズダンスなど子どもたちの活躍を披露できる機会に ※過去開催の様子

高校生以下を対象とした子どもたちを対象にお弁当を無料で提供 ※過去開催の様子

楽しみながらさまざまな仕事に触れられる職業体験も ※過去開催の様子

地域で活動する子ども食堂の活動を支援するブースも紹介 ※過去開催の様子

会場全体で「いただきます!」と唱和するプログラムを予定 ※過去開催の様子

(1) 子どもたちのアイデアカレー対決!いただきますONEグランプリ

2025年初開催となる「いただきますONEグランプリ」では、子どもたちが4つのチームに分かれ、独創的なアイデアカレーで競い合います。

食材の生産者訪問から収穫体験、協力飲食店とのアイデア考案や試作・試食、そして当日の配膳まで、料理と食材に関する深い学びを得る機会を提供します。

イベント当日は、会場の子どもたちに限定で4種類のカレー食べ比べセットを100食用意。

食べ終わったスプーンで「一番おいしかったカレー」に投票してもらう参加型の審査方式でグランプリを決定します。

“食育”の一環で子どもたちがカレー作りを通して学びながら競い合うコンテストを初開催

(2) カンボジアの子どもたちとも「いただきます!」

「One Dining Table FES.」が大切にする「みんなでいただきます!」の輪を世界へ広げる試みとして、2025年は日本から4000km以上離れたカンボジアと、オアシス21の会場をリアルタイムで繋ぎます。

カンボジアの子どもたちを紹介しながら、「いただきます」という共通の言葉を通じて、国境を越えた温かいコミュニケーションを実現します。

オンラインでカンボジアとつなぎ、国際交流を図る

(3) 子どもだけじゃなく大人も楽しめる!マルシェイベント

ファミリーフェスといえば、なかには大人だけの来場者などは参加しづらいことも少なくないのでは?「One Dining Table FES. vol.3」は、オアシス21の「銀河の広場」エリアでの開催する一方、地上の「緑の大地」エリアでは、累計50近くのキッチンカーやブースが軒を連ね、グルメや雑貨販売を行うマルシェイベント「Everyone’s Dining Table Fes」を同時開催します。

お酒も音楽も楽しめるマルシェイベント。

コンセプトは「混ぜるな、危険 → 混ぜよう、実験」

こちらでも、DJステージや音楽ライブステージ、豪快なマグロの解体ショー、名古屋文化でもある菓子まきイベント、親子参加型のゲームといったユニークなステージ企画も勢ぞろい。

さらには防音環境を整えた特設のクラブスペースや、アルコールが楽しめるエリアも用意したり、ドラァグクイーンのパフォーマンス披露など大人も満足できるイベントとなっています。

迫力満点のマグロの解体ショーも楽しめる ※過去開催の様子

ファミリーフェスの枠を超え、多様な要素を掛け合わせることで、世代を超えた来場者たちが自然と交流し、多くの参加者が「いただきます」の意味を改めて考えるきっかけの一日になることを目指します。

■【子ども向け無料配布弁当】 web整理券の案内

当日、数量限定で子ども向けにお弁当の無料提供を行います。

お弁当の配布対象は高校生以下が対象です。

