運送業務のためのDXソリューションが一堂に集結！運輸安全・物流DX EXPO

リックテレコムは、運送ドライバーの業務をデジタルの力で支援する製品・サービスに特化したB2B展示会「運輸安全・物流DX EXPO 2025」を2025年5月28日(水)〜5月30日(金)の3日間、東京ビッグサイトで開催します。

運輸安全・物流DX EXPO 2025

<開催概要>

会期 : 2025年5月28日(水)〜5月30日(金)

10:00〜18:00(最終日17:00終了)

会場 : 東京ビッグサイト 南3・4ホール

参加 : 無料(事前登録制)

主催・企画・運営: 株式会社リックテレコム

同時開催 : ワイヤレスジャパン×ワイヤレス・テクノロジー・パーク 2025

「運輸安全・物流DX EXPO」には、運輸・物流業界が直面する課題を解決するため、60社以上の企業が集結します。

2025年のキーワードは「事故防止」「健康管理」「業務支援」の大きく3つです。

AI技術により飛躍的な進化を遂げているドライブレコーダーや配車・配送システム、事故防止ソリューション、ドライバーの健康状態をサポートする革新的なサービス、バックオフィス業務や人材教育支援など、「事故防止」「健康管理」「業務支援」のための注目ソリューションの展示が目白押しです。

また昨年に引き続き出展する、運輸デジタルビジネス協議会(TDBC)の会員17社によるパビリオン展示も見どころです。

特別講演には、“交通事故分析”“新物流2法”“CLO”など今話題のテーマで、6名の運輸・物流業界のキーパーソンが登壇します!

■運輸・物流業界向け製品/サービス/ソリューションが勢揃い

全60社以上が運輸・物流業界向けソリューションを披露!安全運転、事故防止、ドライバーの健康管理、DXによる業務効率化など、幅広いラインナップをお届けします。

<出展社一覧>※5月1日時点

あきば商会/アセンド/アルコール検知器協議会/イージスワン/eMotion Fleet/五十鈴/ヴァクロン/運輸新聞/運輸デジタルビジネス協議会(アセンド/ウイングアーク1st/NSW/オプティマインド/クラリオンライフサイクルソリューションズ/システムズ/ジャパン・トゥエンティワン/タイガー/都築電気/traevo/パイオニア/古野電気/フルバック/ライナロジクス/LocationMind/ロジスティード/エックスグラビティ/LogiTechnoService/NC&/KWD/NTTビジネスソリューションズ/NPシステム開発/オムニアイズ/神奈中情報システム/キーエンス/X Mile/ケイマックス/GO/構造計画研究所/Sansan/ジェイ・ビー・クラフト/STONKAM/CENTLESS/THK/D-TEG/データ・テック/テクノクラフト/デザインネットワーク/Tebiki/テレニシ/東亜産業/東海クラリオン/東海電子/東計電算/ドラEVER/トラボックス/日本鋭明技術/日本旅行/トータルブレインケア/ナンバメイト/ネクストリンク/Hacobu/ハコベル/PALTEK/harmo/VideoStep/HOTaTECH/ミツフジ/メディカル・データ・ビジョン/矢崎総業/LINE WORKS/WacWac

■これからの運輸・物流業界を第一人者たちが語る! 他では聴けない多彩なセミナーをラインナップ

日本事故防止推進機構 上西 一美 氏

交通事故防止のプロが伝える交通事故分析と再発防止

一般社団法人日本事故防止推進機構 理事長

上西 一美 氏

日本鋭明技術 周 薛鵬 氏

交通安全は大規模モデルの時代へ

Streamax Technology/日本鋭明技術 カントリーマネージャー

周 薛鵬 氏

ロジスティクスシステム協会 日下 瑞貴 氏

物流統括管理者(CLO)に求められる役割とは

ロジスティクスシステム協会 ロジスティクスイノベーション推進委員会委員/

アセンド 代表取締役社長

日下 瑞貴 氏

運輸デジタルビジネス協議会 小島 薫 氏

新物流2法で求められる荷主・運送事業者の行動変容と

その実践のための仕組みや事例の紹介

運輸デジタルビジネス協議会 代表理事

小島 薫 氏

船井総研ロジ 齊藤 史織 氏

物流業界の最新動向と勝ち残る方法

〜AI・DXを実装して生産性と業績を上げる具体的事例〜

船井総研ロジ 物流ビジネスコンサルティング部 エグゼクティブコンサルタント

齊藤 史織 氏

流通経済大学 矢野 裕児 氏

物流改革は進んだのか。

物流が抱える課題と今後の方向性。

流通経済大学 流通情報学部

矢野 裕児 氏

