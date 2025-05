清潔感と精悍さを叶える！MBG II「スティックファンデーション」「フェイスカバーBBクリーム」「白髪用カラーワックス」

三宝は、展開するメンズコスメ「MBG II」より、30代〜40代の男性のお悩みにフォーカスしたお悩み解決商品として“イケメン製作所”監修・コラボ企画アイテム「スティックファンデーション」「フェイスカバーBBクリーム」「白髪用カラーワックス」を販売中です。

三宝は、展開するメンズコスメ「MBG II」より、30代〜40代の男性のお悩みにフォーカスしたお悩み解決商品として“イケメン製作所”監修・コラボ企画アイテム「スティックファンデーション」「フェイスカバーBBクリーム」「白髪用カラーワックス」を販売中。

若年向けメンズメイクやシニア向けの商品は市場に多く見られますが、働き盛り・男盛りの40代を中心とした世代向けの商品が意外と少ないことから、30代後半から40代の男性の悩みに対応した、清潔感と精悍さを叶える、メンズビューティーシリーズ「MBG II」を新発売しました。

「イケメン製作所」に監修いただくことで、ミドル世代の男性の肌質や肌のトーンを考慮したカラーやテクスチャーの選定など、最適な処方が実現。

メイク初心者でも扱いやすい仕様に仕上がっています。

男性特有の悩みである、ヒゲによる素肌の青み(青髭)や肌のくすみ、シミ・シワ、白髪など、悩み解決型、簡単にケアできる処方設計アイテムとして3アイテムをラインナップしました。

【商品ラインナップ】

■MBG II スティックファンデーション

男性特有の肌悩みに対応したスティックタイプのファンデーションです。

髭剃り後の青みが気になる部分を、補色としてオレンジ系を取り入れた処方で、自然にカバーします。

使いやすいスティックタイプで、手軽に塗布できるのが特徴です。

ヒアルロン酸Naや水溶性コラーゲンなどの保湿成分を配合し、肌にうるおいを与えながら快適な使用感を実現しました。

MBG II スティックファンデーション

<特徴>

1. 補色理論に基づいたオレンジ系の色味を配合し、青髭やくすみを自然にカバー。

厚塗り感なく、肌に溶け込むような仕上がりを実現します。

2. スティックタイプのため、5mm程度繰り出し気になる部分に直接塗るだけ。

指の腹で軽くなじませることで、より自然な仕上がりになります。

3. 肌をしっかり潤す保湿成分(ヒアルロン酸Na*&水溶性コラーゲン*)配合。

しっとりした使い心地で、肌のツッパリを防ぎます。

*保湿成分

<カラー>

ナチュラル/ダーク

■MBG II フェイスカバークリーム

年齢を重ねると増える、肌のくすみやシミ、たるみ、乾燥といった複合的な悩みをカバーするBBクリームです。

特に男性の肌はトーンが暗くなりがちなため、一般的なBBクリームよりもトーンを落とした処方で、自然にカバーできるよう設計しました。

レジャーやゴルフなどの屋外活動でも安心の最高水準 SPF50+ PA++++で、紫外線から肌をしっかり守ります。

MBG II フェイスカバークリーム

<特徴>

1. くすみやシミ、たるみや乾燥など、年齢による肌悩みを自然にカバー。

ファンデーションとしての機能も兼ね備え、肌を均一に整えます。

2. 国内最高基準のSPF50+ PA++++でしっかり紫外線をカット。

日焼け止めとして、アウトドアやスポーツシーンにもおすすめです。

3. 肌をしっかり潤す保湿成分(ヒアルロン酸Na*&水溶性コラーゲン*)配合。

時間が経っても乾燥しにくく、自然な仕上がりをキープします。

*保湿成分

<カラー>

ナチュラル/ダーク

■MBG II 白髪用カラーワックス

白髪が気になる方におすすめのカラーワックスです。

スタイリングしながら、全体の白髪やまだら白髪を自然な黒髪に整えます。

ややソフトな使用感で、無香料だから自然な仕上がりに。

ブラシを使えば部分的な白髪隠しにも対応でき、シーンに合わせた使い方が可能です。

MBG II 白髪用カラーワックス

<特徴>

1. ヘアワックスとしての使用感を保ちつつ、白髪を目立たなくする一時染毛料。

洗い流せば元の髪色に戻るので、気軽に使用できます。

2. 固すぎないソフトな使い心地でスタイリングがしやすく、

無香料のためシーンを選ばず自然な髪型を演出できます。

3. ブラシや指を使って塗布し、必要な部分だけに塗ることもできます。

まだら白髪や生え際の白髪をピンポイントでカバー可能です。

<カラー>

ナチュラル/ダーク

