SKY TRYINGは、“もっと手軽にもっと身近に!!”をモットーとした屋内で実施可能なインドアドローンショー事業を、2025年5月8日より開始しました。

SKY TRYING「インドアドローンショー事業」

SKY TRYINGは、“もっと手軽にもっと身近に!!”をモットーとした屋内で実施可能なインドアドローンショー事業を、2025年5月8日より開始。

■インドアドローンショーとは??

音と光で彩る最先端のエンターテインメントとしてメディアに取り上げられることも多くなったドローンショー。

どこからでも目を惹くドローンショーのインパクトの強さは計り知れない魅力があります。

既存の屋外でのドローンショーは、広大な場所が必要であったり、航空法や電波法による規制など、実施までにクリアしなければいけない条件が多くありました。

今回同社が挑戦するのは、インドアドローンショーです!

インドアドローンショーでは、5m四方、高さ3mを確保できる場所であればどこでも実施可能であり、屋内のため法律による規制もありません。

インドアドローンショーは、LEDを搭載した小型ドローンを飛ばし、様々な演出をドローン複数台で描く、注目の最先端エンターテインメントです。

もっと手軽にもっと身近に!!をモットーにドローンショーに触れていただく機会を作りたいと考えています。

併せて、教育の一環としてドローンを通じ、プログラミングを学ぶ機会を作れるのではと考え、学校教育の現場にも取り入れていきます。

飛行サンプル(2)

■インドアドローンショーで実現できること

・学校、商業施設等でイベントの演出

・音楽ライブ等とのコラボによる新たな演出

・既存イルミネーションに組み合わせて動くイルミネーション演出

思い描くイメージを形にしていきましょう!

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post イベントや学校行事でのドローンショーを もっと手軽に!SKY TRYING「インドアドローンショー事業」 appeared first on Dtimes.