「X JAPAN」のギタリスト・PATAさんが、自身のSNSを更新。

背骨の骨折を明かしました。



PATAさんは、インスタグラムに「足の調子が未だあまり良くないのと 背骨の骨折が判明しました」と、投稿。



続けて「Ra:INメンバーと話しい 6月,7月のツアーを延期させていただく事になりました 楽しみにしていてくれた皆さまには大変申し訳ないです」と、綴りました。

最後に、PATAさんは「8月までにはしっかり治して復帰したいです なにとぞヨロシクお願いします」と、その思いを綴っています。





また、PATAさんが所属するバンド「Ra:IN」は公式サイトを更新し「6月から開始予定の Ra:IN "LIVE TOUR'25" を 誠に申し訳ありませんが中止とさせていただきます。」と、告知。

続けて「メンバーPATAがここ数年患っていた足の状態が悪化して 長時間立っていることが難しくライブ中の演奏に支障をきたすとの 判断で、残念ながらこのような決定になりました。」と、記しました。

そして「これを機に完全復帰を目指して、本人、治療とリハビリに励んで行きますので、ツアーを楽しみにしてくださっていた皆様、本当に申し訳ありませんが、PATAの元気な姿が早く見れるように温かい目で見守ってあげて下さい。」と、ファンに向けて呼びかけています。







PATAさんのSNSには「Take care of yourself! get well soon ~~ どうか無理をなさらずに、どうか一日も早いご回復をお祈りしています!‬」・「無理せず、療養してください。」・「ゆっくり休んで下さい」などの反響が寄せられています。







【担当:芸能情報ステーション】