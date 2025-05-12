µð¿Í°ÜÀÒ¤Î¡Ö¥í¥Þ¥óË¤¡×¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬µ×ÊÆÅç¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¹ï¤ó¤ÀÀ®Ä¹¤Îà·®¾Ïá
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï12Æü¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¡Ê25¡Ë¤È¡¢¤È¤â¤Ëµð¿Í¤Î½©¹Í¥¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê22¡Ë¤ÈÂç¹¾ÎµÀ»Åê¼ê¡Ê26¡Ë¤È¤Î¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤¬À®Î©¤·¤¿¤È¡¢È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥ÈÀ¤³¦¤òÃæ¿´¤Ë¥í¥Þ¥óË¤¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ×¤·¤¤¡£¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤¯¤ëÁª¼ê¤Ï¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°5ÅÙ¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤Ï¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¥ì¥³¡¼¥É¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£2·³¸ø¼°Àï¤ÎÄÌ»»94ËÜÎÝÂÇ¤âÎòÂå9°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤À¡£°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤«¤é¤¯¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ë¡¢²¦Äç¼£²ñÄ¹¤â¥Õ¥¡¥ó¤â¥á¥Ç¥£¥¢¤â´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤Ï¼«ÌÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ïº£µ¨¡¢ºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿¿¤ÎÂçË¤¤Ë¤Ê¤ëÍ½´¶¤Ï¿ï½ê¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¡£1·î¡£²Æì¡¦µ×ÊÆÅç¤Ç»³ÀîÊæ¹â¤È¤È¤â¤Ë¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÂçË¤2¿Í¤¬¤½¤í¤¨¤ÐÂç¤¤¤Åö¤¿¤ê¤ÏÅöÁ³Ï¢È¯¤À¡£¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤â¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÂÇµå¤ò²¿ÅÙ¤âÅö¤Æ¡¢¾ì³°¤ÎÁð¤à¤é¤ËÊü¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êª¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿À®Ä¹¤Î¼Â´¶¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤¿¡£»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¡¢ÃÊ¥Ü¡¼¥ë5È¢Ê¬¤¬Åç¤ò½Ð¤ëº¢¤Ë¤Ï3È¢Ê¬¤Ë¤Þ¤Ç¸º¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤ÏàÀ®Ä¹¤Î·®¾Ïá¤¬»Ä¤µ¤ì¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Ë¤ÏËÉµå¥Í¥Ã¥È¤Î¤«¤µ¾å¤²¤È¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó½¤Á¶¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡£
¡¡²¼È¾¿È¤Î¶¯²½¤Ë¤âÅØ¤á¤¿¡£»³Àî¤«¤é²Ý¤µ¤ì¤¿¥Ï¡¼¥É¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÂÑ¤¨È´¤¤¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡£¤¢¤ëÆü¡¢¥Î¥Ã¥«¡¼¤¬¹â¤á¤ËÉâ¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ë¡¢²¿µ¤¤Ê¤¯·Ú¤¯¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢¥°¥í¡¼¥Ö¤ò¤«¤¹¤á¤¿¡£¼«¤é¤ÎÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢ÆùÂÎ¤ÏÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¿¡£½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÏºÇ½ª¥Ð¥¹¤¬½Ð¤¿¸å¤âÎý½¬¤·¡¢²¿ÅÙ¤â¥¿¥¯¥·¡¼¤Çµ¢¤ë»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥ß¥¹¤ò¤·¤ÆÎÞ¤·¤Æ¤â·è¤·¤ÆÅØÎÏ¤âÂÕ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¿·Å·ÃÏ¤Ø¤È°Ü¤ê±©¤Ð¤¿¤¤¤¿Áª¼ê¤âÂ¿¤¤¡£ÀË¤·¤Þ¤ÌÅØÎÏ¤ÎÀ®²Ì¤ò¸«¤»¡¢àÂë¤Î¥í¥Þ¥óË¤á¤«¤éàµð¿Í¤ÎµßÀ¤¼çá¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤¿¤¤¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë