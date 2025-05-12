¥Õ¥¸Âà¼Ò33ºÐ½÷À¥¢¥Ê¡¢Éüµ¢¤ÎÉÍ¤Á¤ã¤ó¤Èà¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡ªá2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËSNSÇú¾Ð¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÌ¾¡©¥³¥ó¥Ó¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´ØÀ¾¿Í¤Í¾Ð¡×
¸µàÁêÊýá¤ÈºÆ²ñ
¡¡3·î¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿±ÊÅçÍ¥Èþ(33)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ËüÇîµÇ°¸ø±à¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿Ìî³°²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶õµ¤¤âÎÐ¤â¥¥ì¥¤¤Ç¡¢³°¤ÇÄ°¤¯²»³Ú¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ¹â¡£¥Ñ¥ï¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÉÍÅÄ¤µ¤ó¡¢¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù(62)¤ÎÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤È¤Îà2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö±ÊÅç¥¢¥Ê¥¤¥ó¥¹¥¿Éüµ¢´ò¤·¤¤¡¼♡¡×¡Ö´ØÀ¾¤Ë¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¤Þ¤»¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÉÍÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¥Ä¥Ã¥³¥ß¾Ð¡£¥¸¥ã¥ó¥¯»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÁáÂ®¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÉÍ¤Á¤ã¤ó¤ÈÌ¾¡©¥³¥ó¥Ó¡×¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö½Ð±é¤·¤¿¤é¤¨¤¨¤ä¤ó¡ª¡ª¡×¡Ö¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤ë¤È¤³¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´ØÀ¾¿Í¤Í¾Ð¡×¡ÖÉÍÅÄ¤µ¤ó¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¥Ñ¥Í¥ëÌÌÇò¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ÊÅç¤Ï2018Ç¯¤«¤é24Ç¯¤Þ¤Ç¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯SPORTS¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤ÇÉÍÅÄ¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£